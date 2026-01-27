Kinoforum, Spcine e Embratur levam curtas brasileiros ao Festival Clermont-Ferrand

Foto: “Replikka”, de Heloisa Passos e Piratá Waurá © Heloisa Passos

A Associação Cultural Kinoforum, a Spcine, a Embratur e o Instituto Guimarães Rosa, através da Embaixada do Brasil em Paris, unem esforços em uma parceria que apresentará, na França, uma seleção de dez curtas-metragens brasileiros recentes que destaca a diversidade e a inventividade da produção nacional na principal vitrine mundial do formato – o Festival Internacional de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand, que será realizado de 30 de janeiro a 7 de fevereiro.

A Kinoforum oferece uma ação de formação voltada à inserção internacional de realizadores brasileiros, com preparação prévia e acompanhamento presencial durante o mercado, por meio de intercâmbio internacional e contato direto com os mecanismos do mercado audiovisual global. A formação é destinada a dez realizadores contemplados pelo NextFrame São Paulo – Local Voices, Global Markets, uma iniciativa que promove a participação de profissionais da cidade de São Paulo em eventos internacionais através do ICAB (Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros) e do programa Brazilian Content.

O Festival Internacional de Curtas-Metragens de Clermont-Ferrand é hoje o maior festival de cinema do mundo dedicado a curtas-metragens. Em termos de público e presença profissional, é o segundo maior festival de cinema da França, atrás apenas de Cannes; recebe anualmente mais de 9.000 inscrições de curtas-metragens de todo o mundo e atrai profissionais da indústria cinematográfica, cineastas, distribuidores e programadores de festivais de todo o planeta. Sua última edição, em 2025, atraiu 173.000 visitantes e recebeu mais de 4.100 profissionais.

A Kinoforum selecionou cinco curtas para o programa Brazilian Shorts from São Paulo, que integra a programação do Short Film Market. São eles: “Xicas”, de Asaph Luccas; “Madrugada no Edifício Terezinha”, de Cesar Cabral e Renato José Duque; “Debutantes – E os Momentos Antes, Tiw?!”, de Deley; “Sandra”, de Camila Márdila; e “Replikka”, de Heloisa Passos e Piratá Waurá. O programa será exibido no dia 3 de fevereiro, às 11h, no Mercado do Filme, e contará com a presença dos cineastas Asaph Luccas, Cesar Cabral, Camila Márdila e Heloisa Passos, que receberão apoio em atividades formativas para o evento.

Brasil com S é o outro programa brasileiro que fará parte do Short Film Market. A segunda edição do edital promovido pela Embratur tem como foco a Amazônia, e a seleção reúne curtas-metragens que valorizam destinos, experiências, histórias e personagens do bioma e da cultura da região. Os filmes que integram o programa são: “Amassunu – O Ruído das Águas”, de Juliana Boechat e Venusto (DF); “O Retorno”, de César Meneghetti e Mario Gianni (RS); “Te Vejo na Próxima Saída do Boi”, de Keila Sankofa (PA); “Beira”, de Marcela Bonfim (RO); e “Bici – A História de uma Bicicleta no Afuá”, de Otoniel Oliveira (AP). O programa tem exibição marcada para o dia 5 de fevereiro, às 11h, também no Mercado do Filme.

A Kinoforum coordena também o estande Brazilian Shorts, que tem como objetivo promover o audiovisual nacional e servir de base de apoio para todos os brasileiros presentes no festival. A iniciativa conta com o apoio do Instituto Guimarães Rosa, por meio da Embaixada do Brasil em Paris, e integra o Short Film Market, que terá duração de 4 dias e contará com a presença de organizações promotoras do cinema de curta-metragem de mais de 40 países, entre eles Espanha, Canadá, Alemanha, Coreia do Sul, Líbano e Colômbia, além da própria França. No estande, a Kinoforum realizará ainda um Meet & Greet de apresentação e promoção do curta-metragem brasileiro para os profissionais que visitam o mercado.

Além dos curtas das sessões de mercado, os cineastas selecionados para as seções oficiais do festival também contam com o suporte da Kinoforum. Em parceria com o Instituto Guimarães Rosa, a Kinoforum coordena o apoio à presença dos diretores brasileiros no festival, viabilizando a ida a Clermont-Ferrand dos cineastas Kauan Okuma Bueno e Daniella Saba, além de oferecer ajuda de custos para a participação dos demais realizadores brasileiros selecionados na programação oficial. Todos eles estarão presentes em Clermont-Ferrand e poderão participar das atividades formativas, além de utilizar o estande como base de apoio e promoção. Os filmes selecionados são “FrutaFizz”, de Kauan Okuma Bueno, selecionado na Competição Internacional; “Samba Infinito”, de Leonardo Martinelli, e “Mira”, de Daniella Saba – coproduções entre Brasil e França que integram a Competição Nacional; e “O Rio de Janeiro Continua Lindo”, de Felipe Casanova, selecionado para a Competição Labo.

Ao lado da promoção dos curtas-metragens e do intercâmbio proporcionado aos cineastas brasileiros, a ação tem como objetivo divulgar a próxima edição do Kinoforum – Festival Internacional de Curtas de São Paulo, organizado pela Associação Cultural Kinoforum, que abre inscrições no início de fevereiro. Os prazos para inscrição são: 31 de março (filmes produzidos em 2025), 15 de abril (filmes internacionais produzidos em 2026) e 30 de abril (filmes latino-americanos e brasileiros produzidos em 2026). O festival chega à sua 37ª edição e será realizado de 20 a 30 de agosto. A ação conta ainda com a participação do Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que realizará sua 35ª edição entre 25 de março e 1º de abril.