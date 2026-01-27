Longa “MC Estrela” inicia gravações no Rio de Janeiro

Foto © Camila Maia

Estão em andamento no Rio de Janeiro as gravações de “MC Estrela”, dirigido por Márcia Faria e Luis Lomenha, dupla responsável pela série “Os Quatro da Candelária” (Netflix), e produzido pela Kromaki, Mixer Films, com distribuição da Imagem Filmes. A obra é protagonizada por Gi Fernandes (“Kasa Branca”, “Os Outros”), que interpreta uma jovem MC em ascensão no concorrido universo do funk carioca.

Na trama, Estrela é uma adolescente que vive no Centro do Rio e sonha em conquistar seu espaço como cantora. Com carisma, atitude e talento, ela rala ao lado do namorado e DJ Tuttuzinho (Maycon Douglas), transformando perrengue em performance e vivência em rima. A virada acontece quando chama a atenção de Marli (Roberta Rodrigues), empresária poderosa que comanda os bailes mais disputados da cidade. O sucesso parece inevitável — até que uma gravidez inesperada coloca o sonho em xeque.

Definido como um drama musical coming of age, “MC Estrela” acompanha esse momento de transição sem atalhos ou julgamentos morais, explorando juventude, desejo de ascensão, maternidade precoce e o direito de escolha. O filme se passa em cenários vibrantes do Centro do Rio, território pouco explorado no cinema, mas historicamente central para o samba e o funk.

Com participações especiais de nomes históricos do funk, como DJ Marlboro, MC Carol e Buchecha, o longa combina música, afeto e amadurecimento, construindo um retrato pop e sensível sobre o nascimento de uma voz própria em um país onde crescer, muitas vezes, também é resistir.

O elenco reúne ainda Heslaine Vieira, Leandro Firmino, Shirley Cruz, Victor Lamoglia, Mariana Nunes, Mericia Cassiano e Maria Ibraim. O roteiro é assinado por Aline Portugal, a partir de argumento original de Renata Sofia. A produção é da Kromaki em coprodução com a Mixer Films, com distribuição da Imagem Filmes.