Suspense de Rodrigo Lages participa do Marché du Film, do Festival de Cannes

Estrelado e produzido pelo casal Vitória Strada e Daniel Rocha, o suspense “Covil” faz sua estreia com exclusividade, no dia 20 de maio, direto no catálogo do Telecine Premium, às 22h, e no streaming — disponível no Globoplay, Prime Video e via operadoras.

Premiado no Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre (Fantaspoa) como melhor filme nacional, o longa-metragem participa do Marché du Film, do Festival de Cannes, no sábado (dia 16).

Na trama, Olívia (Juliana Lourenção) se muda com o marido, Pedro (Daniel Rocha), para a casa que herdou após a morte do pai, Martin (James Turpin), um empresário distante que deixou para trás uma família dividida por disputas. Na nova casa, o casal encontra um quarto trancado que nenhuma chave abre. Ruídos estranhos e acontecimentos inexplicáveis começam a se repetir até que, certa noite, Pedro vê uma figura dentro do cômodo. Dali surge Clara (Vitória Strada), uma mulher frágil e confusa que afirma viver na casa há muito tempo. Olívia decide acolhê-la temporariamente, enquanto Pedro permanece desconfiado.