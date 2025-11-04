4º webinário do Ciclo Ecovision acontece no dia 27 de novembro

O último webinário de 2025 no Ciclo Ecovision acontecerá no dia 27 de novembro. O encontro, totalmente on-line, será às 13h, no horário de Brasília (GTM -3), com transmissão ao vivo no canal do YouTube da Panvision. Este encontro especial contará com a participação de Marilha Naccari, Karla Ransdorf Caballero e Igor Miguel da Silveira Rosa, integrantes do Grupo Ecovision, que conduzirão um balanço das principais conquistas, ações realizadas e ferramentas desenvolvidas pelo grupo ao longo do ano no setor audiovisual em toda a América Latina.

A retrospectiva destacará, em particular, as articulações público-privadas desenvolvidas em prol de um diálogo multissetorial que acompanha uma transição justa e sustentável para a indústria audiovisual latino-americana. Além disso, o webinário abordará as perspectivas futuras da Ecovision, os próximos passos para 2026 e a visão contínua do grupo em catalisar a transformação do setor rumo a práticas cada vez mais sustentáveis e inovadoras.

Desde agosto de 2025, o Ciclo Ecovision realiza um webinário todos os meses, de forma gratuita, com diferentes temáticas, voltados especialmente para profissionais do setor audiovisual e interessados em práticas sustentáveis no cinema e TV. O objetivo é promover diálogos sobre novas economias criativas, sustentabilidade cultural e caminhos colaborativos de financiamento, convidando profissionais e gestores culturais a repensarem o papel do audiovisual como política pública e motor de transformação. A transmissão é aberta ao público e o conteúdo também pode ser conferido posteriormente no YouTube e através do podcast no Spotify.