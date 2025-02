Novo filme de Afonso Poyart será protagonizado por Nicolas Prattes

Foto: Nicolas Prattes © João Kopov

Dono de uma longa trajetória no cinema e na televisão, o ator Nicolas Prattes será o protagonista do longa-metragem “Minha Vida com Shurastey”, dirigido por Afonso Poyart (“Mais Forte que o Mundo – A História de José Aldo”), com roteiro de Ana Reber (“Depois do Universo”) e produção da Paris Entretenimento. A distribuição será da Paris Filmes.

Previsto para ser rodado em 2025, o filme conta a história real do influenciador digital Jesse Koz, interpretado por Prattes, que embarcou em uma jornada pelas Américas ao lado de seu cachorro, Shurastey, da raça golden retriever, em um Fusca 1978.

Morador de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Jesse Koz decidiu deixar para trás o trabalho em um shopping center da cidade e desbravar as estradas ao lado de Shurastey, seu fiel companheiro, em 2017. A dupla seguiu um roteiro de viagem saindo de Ushuaia, no extremo sul da Argentina, até o estado do Alasca, nos Estados Unidos, em um projeto chamado “Shurastey or Shuraigow?”, título inspirado na música “Should I Stay or Should I Go”, da banda britânica The Clash. Depois de passarem por 17 países e conquistarem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, o brasileiro e seu cachorro faleceram em um trágico acidente de trânsito, em maio de 2022.