De 13 a 26 de fevereiro, “O Auto da Compadecida 2” terá ingressos a preços acessíveis

Foto © Laura Campanella

“O Auto da Compadecida 2”, estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello, contará com uma promoção exclusiva em cinemas selecionados, com ingresso no valor promocional de 10 reais, a partir desta quinta-feira (13), até o dia 26 de fevereiro. A ação celebra o marco de 4 milhões de espectadores do filme, que também conquistou a maior abertura de bilheteria desde a pandemia (Fonte: Filme B Box Office Brasil). Participam da promoção diversas redes do circuito exibidor, entre elas, UCI, Cinemark, Cinépolis, Kinoplex, Cinesystem, Cine Araujo, Moviecom, Centerplex, Cineart, Orient, Multicine, Cinex, Arcoplex, Grupo Cine, Costa Dourada, Circuito Cinemas, Cine A, Topazio Cinemas, Cineflix, entre outros. “O Auto da Compadecida 2” é uma produção da Conspiração e da H2O Produções e tem distribuição da H2O Films.

Dirigido por Flávia Lacerda e Guel Arraes, “O Auto da Compadecida 2” se passa vinte anos depois da primeira história e mostra a pacata rotina de Chicó (Selton Mello) na mítica cidade de Taperoá, no sertão nordestino. Agora, ele vive da venda de santinhos esculpidos em madeira e conta a história da ressurreição de João Grilo (Matheus Nachtergaele). Seu grande amigo não dá notícias há duas décadas e Chicó acha que ele morreu novamente. Mas eis que João Grilo reaparece vivinho da silva e cheio de planos mirabolantes, que vão virar a cidade de cabeça para baixo.

O elenco também reúne Taís Araujo (Compadecida), Humberto Martins (Coronel Ernani), Luis Miranda (Antônio do Amor), Eduardo Sterblitch (Arlindo), Fabiula Nascimento (Clarabela), Virgínia Cavendish (Rosinha) e Enrique Diaz (Joaquim Brejeiro).

“O Auto da Compadecida 2” terá estreia internacional em Portugal, Moçambique e Angola, no próximo dia 20 de fevereiro, pela Big Picture Films, distribuidora da Sony Pictures em Portugal. O longa chegou aos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro, com sessões de pré-estreia lotadas em todo o Brasil, e foi lançado oficialmente no dia 26 de dezembro, em 1.152 salas de cinema. Até agora, já acumula R$79,3 milhões (Fonte: Filme B Box Office Brasil).