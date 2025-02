Série goiana “Sal a Gosto” estreia na TV Brasil

A TV Brasil estreia o seriado “Sal a Gosto”, nesta sexta (14/02), às 23h. Com dez capítulos de 26 minutos, a trama de humor revela os dilemas que uma família negra lida no cotidiano da periferia de Goiânia. A narrativa acompanha os dramas vividos pelos Freitas, que tiram seu sustento do restaurante caseiro e se esforçam para manter o negócio.

Formada pelo casal Tânia (Valéria Vieira) e Rogério (Mauri de Castro), além dos filhos Laís (Bibi Magalhães) e Alisson (Victor Vinícius), a família se esforça bastante para manter o negócio. O restaurante Sal a Gosto enfrenta várias dificuldades e os Freitas superam esses problemas para permanecer unidos.

O enredo da comédia mostra o retorno de Laís para passar a virada do ano de 2019 para 2020, em casa com a família na capital de Goiás. A jovem não esperava encarar a falência do restaurante Sal a Gosto, o divórcio dos pais, a possível chegada inesperada de um sobrinho e a pandemia do coronavírus.

Diante de tantos desafios, apenas a união será capaz de ajudar essa família a vencer as adversidades da vida. Os protocolos de distanciamento com o lockdown por causa da Covid-19 afetam ainda mais a família que vai precisar se reiventar para manter o Sal a Gosto aberto.

A nova obra de ficção é um conteúdo independente realizado pela produtora goiana Flô Projetos em coprodução com a Estratos Filmes e a Kinoptera. Criada por Gabriel Newton, também responsável pelo roteiro e direção, a série foi desenvolvida por meio do edital Prodav TVs Públicas, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).