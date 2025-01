Brazilian Content inicia o ano com presença inédita no Content Americas

O Brazilian Content, programa da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), abre o calendário internacional de 2025 com sua estreia no Content Americas, que acontece de 20 a 23 de janeiro, em Miami. O evento reúne as principais produtoras, distribuidoras, exibidoras e executivos da América Latina e América do Norte, oferecendo conferências, networking e o Rose d’Or Latinos Awards, que celebra a excelência da televisão em todo o mundo hispânico.

É a primeira vez que o Brazilian Content participa do evento e, já nesta estreia, conduz uma delegação robusta, composta por 16 empresas de todos os gêneros do audiovisual, representadas por 27 pessoas de diversos estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Na lista das empresas que embarcam para Miami estão Bactéria Filmes, Boutique Filmes, Casa na Árvore, Cinefilm, Copa Studio, Druzina Content, ETC Filmes, Grifa Filmes, Mixer Films, Moonshot, Oinc Filmes, Panoramica, Quanta Post, Teleimage, Tempo Filmes e Viu Cine.

O principal objetivo do Brazilian Content no Content Americas é expandir a presença do conteúdo brasileiro no mercado internacional e estabelecer parcerias estratégicas com importantes players da América Latina e da América do Norte, além de inaugurar a participação neste evento que, em sua terceira edição, já desponta como um dos principais pontos de encontro anuais do audiovisual na América do Norte.

Entre os destaques da participação brasileira no Content Americas, as produtoras Bactéria Filmes e Cinefilm foram escolhidas como finalistas do Content Americas Copro Pitch 2025, seleção que, entre mais de 60 inscrições, evidencia a crescente relevância do Brasil no mercado audiovisual global.

O Content Americas atrai compradores de conteúdo, executivos de aquisições e criativos de emissoras, plataformas de streaming e produtoras, com o intuito de promover novas parcerias e fortalecer o mercado audiovisual mundialmente.