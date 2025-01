Documentário sobre Hermeto Pascoal estreia no Curta!

Cada objeto e cada movimento têm seus sons, mas é preciso certa magia para desvendá-los. É isso que faz o ‘bruxo’ Hermeto Pascoal, e sua ligação familiar com os sons é contada no documentário “O Menino d’Olho d’Água”. Com direção de Lírio Ferreira e Carolina Sá, a obra inédita estreia com exclusividade no canal Curta!.

O filme volta às origens do multi-instrumentista para desvendar sua genialidade. A partir de imagens de arquivo, depoimentos inéditos de Hermeto e trechos de uma apresentação que nos levam para seu mundo criativo, recheado de memórias da infância, conhecemos um dos maiores músicos brasileiros.

A obra volta às origens humildes de Hermeto, no interior de Alagoas, para contar sua atração e a influência dos barulhos da natureza. Foi lá que ele encontrou, no cotidiano, os sons que fundaram sua paixão pela música. O documentário explora como desenvolve os seus ritmos únicos, mas ao mesmo tempo tão conhecidos.

A produção acompanha o dia a dia do músico que, a partir de conversas mundanas, nos revela como sua criatividade aflora. Seu sono, com tosses e roncos, se torna música; animais, como vacas, dão a ele inspiração. Ritos, peças e até um copo cheio d’água podem criar ritmos dançantes que conduzem a plateia.

“O Menino d’Olho d’Água” é uma produção da Coqueirão Pictures viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A obra também pode ser assistida no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro TV+ e no site oficial da plataforma (CurtaOn.com.br) um dia depois de estrear no canal. A estreia é no dia temático Segundas da Música, 20 de janeiro, às 22h30.