Cinemateca Brasileira apresenta retrospectiva de Walter Hugo Khouri

Foto: Cena de “Noite Vazia”, de 1964

Entre os dias 10 e 20 de agosto, a Cinemateca Brasileira celebra a filmografia e a trajetória de Walter Hugo Khouri (1929-2003), cineasta de importância singular na história do cinema nacional.

A Retrospectiva Walter Hugo Khouri reúne 15 filmes do realizador, recuperando diferentes momentos de sua carreira. Algumas das cópias serão apresentadas pela primeira vez em novas versões digitais (DCP), produzidas pela Cinemateca Brasileira especialmente para a mostra.

Entre os destaques da programação estão 50 minutos de fragmentos de “O Gigante de Pedra” (1954), filme exibido no I Festival de Cinema Internacional do Brasil, em 1954, por ocasião dos festejos do 4º Centenário da cidade de São Paulo, e que se encontra parcialmente perdido.

Além dos filmes, a Cinemateca Brasileira promove uma exposição com fotos inéditas, bem como a distribuição gratuita e limitada de um catálogo.

Com uma longeva carreira cinematográfica, Walter Hugo Khouri iniciou sua trajetória no cinema na década de 1950 e dirigiu seu último filme em 1998. Em seus vinte e seis longas-metragens, dirigiu filmes de aventura, épico, suspense e drama erótico, além de lançar um olhar particular aos indivíduos da classe alta brasileira, com especial atenção às relações amorosas, sexuais e familiares.

Seu estilo marcante criou atmosferas derivadas da ficção gótica e desenvolveu personagens recorrentes como Marcelo, um homem em crise existencial, e Ana, uma mulher que se apresentava como um enigma para o personagem masculino.

No dia 10 de agosto, às 18h30, a Cinemateca Brasileira recepcionará o público com um brinde para marcar a abertura da retrospectiva, que terá exibição na tela externa de “Noite Vazia”, de 1964.

A programação dos filmes pode ser conferida em www.cinemateca.org.br. As sessões são gratuitas.

Retrospectiva Walter Hugo Khouri

Data: 10 a 20 de agosto

Local: Cinemateca Brasileira – Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana – São Paulo/SP

Sala Grande Otelo: 210 lugares + 04 assentos para cadeirantes

Sala Oscarito: 104 lugares

Retirada de ingresso: 1h antes do início da sessão