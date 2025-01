Petrobras inicia parceria com um dos cinemas de rua mais tradicionais de São Paulo

Foto © Carlos Dranger

A Petrobras agora é patrocinadora de um dos mais tradicionais cinemas de rua de São Paulo. Instalado há mais de três décadas na famosa Rua Augusta, região central da cidade, o Espaço Petrobras de Cinema, novo nome do estabelecimento, será apresentado oficialmente no dia 21 de janeiro, em cerimônia para convidados e imprensa, com a exibição de três filmes nacionais.

O local, antigo Espaço Augusta de Cinema e que já contou com o patrocínio de instituições financeiras, possui cinco salas de cinema (incluindo um anexo no lado oposto da rua), com capacidade total para 750 lugares, um café, bombonière e livraria.

O cinema foi inaugurado no início da década de 90, por Adhemar Oliveira, nome conhecido da cinefilia paulista, que continua como o diretor de programação do Espaço Petrobras. Desde sua criação, o Espaço aposta na exibição de cinematografias independentes do mundo todo investindo na formação de público e da cinefilia paulistana. Ao longo de mais de 30 anos, foram contabilizados 14 milhões de espectadores, incluindo o público de pré-estreias e dos projetos Escola no Cinema e Clube do Professor. Hoje, o local é ponto de referência de cinéfilos e vitrine para o audiovisual brasileiro.

A programação do Espaço Petrobras de Cinema contará com filmes alternativos e comerciais, muito cinema nacional e internacional, festivais, pré-estreias e produções premiadas.