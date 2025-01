Projeção de negócios gerados pelo CreativeSP chega a R$ 725 milhões e bate recorde em 2024

Em 2024, as empresas de São Paulo seguiram cruzando fronteiras e oceanos, mostrando tudo o que o estado tem de melhor na cadeia produtiva da cultura. Com apoio do CreativeSP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da InvestSP (agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico), diversas empresas paulistas participaram de grandes eventos internacionais e tiveram a chance de fazer negócios com importantes parceiros do cenário global do mercado criativo.

Se, em 2023, com nove missões internacionais e 80 empresas participantes, o programa alcançou R$ 404 milhões em potencial de negócios, resultantes de um investimento de R$ 4,7 milhões, em 2024, o programa cresceu ainda mais, registrando 103 empresas participantes e uma geração recorde de mais de R$ 725 milhões em negócios e 6.448 empregos diretos e indiretos.

Em 2024, o CreativeSP esteve no Festival de Cinema de Berlim (Alemanha), no South by Southwest (EUA), na Game Developers Conference (EUA), nos festivais de Cinema e Publicidade de Cannes (França), no Fringe (Escócia), na Gamescom (Alemanha), na Feira do Livro de Frankfurt (Alemanha), no Worldwide Music Expo-WOMEX (Inglaterra) e no Ventana Sur (Uruguai).

E o edital de chamamento para as ações do primeiro semestre de 2025 já está disponível em https://www.investe.sp.gov.br/exporte/creative-sp/edicao-2025.