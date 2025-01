Povos originários retratam processo de luta em documentário que chega ao Canal Brasil

Após séculos de apagamento cultural e na luta diária contra o avanço do agronegócio, a região do Baixo Tapajós, localizada no encontro dos rios Tapajós e Amazonas, no estado do Pará, é retratada no documentário “Retomada”, que será exibido pela primeira vez na televisão, no sábado, 11 de janeiro, às 20h, no Canal Brasil. O longa-metragem, dirigido por Ricardo Martensen, conta sobre o processo de luta que se iniciou no princípio do século XXI por meio de três histórias: das aldeias Castanhal dos Tupinambá e da Açaizal dos Mundurukus, e do jovem militante e comunicador Cristian Arapiun.

O documentário mostra como o Baixo Tapajós é pressionado pelo avanço do agronegócio, pela expansão da mineração e da extração ilegal de madeira, além do desmatamento, do uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras monocultoras e da poluição dos rios e lagos. Apesar do contexto desafiador, os 13 povos que formam a região a fortaleceram em um processo de resistência e luta pela sua identidade cultural.