3º Festival Curta! Documentários distribuirá R$ 100 mil em prêmios

O Festival Curta! Documentários chega a sua terceira edição em 2025. Com exibição e votação online e gratuita pelo site, entre 2 de junho e 2 de julho, o festival terá duas mostras compostas por cerca de 200 produções, entre documentários e séries nacionais; eventos presenciais como Salas de Montagem, com filmes em finalização; pitching; painéis sobre mercado audiovisual e distribuirá cerca de R$ 100 mil em prêmios.

Com duas mostras, a Canal Curta! será formada por produções viabilizadas pelo FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) e que estrearam entre junho de 2024 e maio de 2025 no canal. Serão selecionadas cerca de 100 obras, divididas nas categorias filmes e séries. Já a Brasileiros terá inscrições abertas, podendo participar produções documentais brasileiras produzidas a partir de 2022 e exibidas ou não em outros canais ou plataformas de streaming. Basta que se relacionem com os temas abordados pelo Curta!: música, artes, meta cinema, pensamento e humanidades. As inscrições serão abertas em 13 de janeiro e feitas por formulário no site do festival (festivalcurtadocs.org.br).

O júri popular e o especializado escolherão os melhores documentários das duas mostras. Os jurados também vão premiar a melhor produção para fins educacionais e um prêmio extra de aquisição será oferecido a partir do voto da curadoria do canal.