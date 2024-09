MAN – Mercado Audiovisual do Nordeste anuncia programação da 5ª edição

Diretores e criadores de séries nacionais e estrangeiras, produtores e gestores, entre outros profissionais do setor audiovisual estarão em Fortaleza, de 15 a 18 de outubro, como convidados do 5º MAN – Mercado Audiovisual do Nordeste, evento promovido pela Associação Cultural Cine Ceará, que será realizado no Centro de Treinamento do BNB Passaré. Na programação, estão nomes como Alejandro Bazzano, que é um dos diretores da série espanhola “La Casa de Papel”, a jornalista e cineasta Krishna Mahon, criadora do canal Imprensa Mahon, no YouTube, e os criadores da série brasileira “Cangaço Novo”, Mariana Bardan e Eduardo Melo (foto).

Com inscrições encerradas para participação nas Rodadas de Negócios, o MAN recebe agora inscrições de interessados no mercado do audiovisual, sem projetos para apresentar, mas que desejam ter a oportunidade de participar, de se conectar com o setor e adquirir conhecimentos com profissionais de destaque nacional e internacional da indústria audiovisual. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site do evento www.mercadoaudiovisual.com.br, até 7 de outubro. A lista dos participantes selecionados será divulgada no dia 11 de outubro.

Palestras, workshop, oficinas, mesas-redondas e painéis compõem a programação, que conta ainda com rodada de negócios com players nacionais e internacionais. A curadoria do 5º MAN é de Alfredo Manevy, ex-presidente da Spcine e ex-Secretário Executivo do Ministério da Cultura.

Entre os destaques, na abertura, dia 15, acontecerá a pré-estreia do 1º episódio da série “Ah, Quer Saber?!”, uma produção da Gavulino Filmes e direção de Ives Albuquerque. A exibição será logo após o painel de abertura “Cultura e Mercado: Perspectivas para o Audiovisual”, que terá início às 19h.

Ao longo do evento, entre os temas que serão abordados e os ministrantes, estão a palestra “Sexo, mentiras e streaming”, com o uruguaio Alejandro Bazzano, que além de “La Casa de Papel” (1ª temporada – 2017) dirigiu “Los Hombres de Paco” (Temporada 10 – 2021) e “As Travessuras da Menina Má” (1ª Temporada – 2022); “Programa Ibermedia”, com Elena Vilardell, secretária técnica e executiva do Programa Ibermedia, da Espanha, fundo financeiro que apoia o desenvolvimento audiovisual e cinematográfico em língua espanhola e portuguesa; e “Política de crédito do BNB para a cultura”, com representantes do BNB.

Também entre os destaques da programação, os workshops “A Distribuição do Cinema Brasileiro”, com Daniel Queiroz, executivo da distribuidora mineira Embaúba Filmes; e “True Crime”, com Guilherme César, sócio fundador da Caranto Media; e os painéis “Os desafios dos roteiristas na era do streaming”, com Mariana Bardan e Eduardo Melo, criadores da série “Cangaço Novo”, produzida pelo Prime Video em parceria com O2 Filmes, e Thais Olivier, vice-presidente da Associação Brasileira de Autores Roteiristas – ABRA; e “Coprodução Nacional, como Avançar?”, com Raquel Gusson, produtora de desenvolvimento da Boutique Filmes, Mauricio Hirata, diretor de investimentos da RioFilme, e Guilherme César, da Caranto Media.

As Rodadas de Negócios do 5º MAN terão a participação dos players Warner Bros Discovery (Cartoon Network, Discovery Kids, Cartoonito, Adult Swim, HBO e Max), Paramount Pictures Brasil, Boutique Filmes, Canal Brasil, Curta!, Globoplay (TV Globo mais 21 canais ao vivo, como Futura, Ge Fast, Receitas Fast, Multishow, GloboNews, SporTV, SporTV2, SporTV3, GNT, Viva, Gloob, Gloobinho, Megapix, Universal, Studio, Syfy, Canal Brasil, Canal Off, Bis e Modo Viagem), Embaúba Filmes, Kajá Filmes, Band e representantes do Ceará, como a Fundação Demócrito Rocha (FDR), Gavulino Filmes e Nigéria Filmes.

O MAN visa fortalecer a indústria audiovisual e promover negócios entre produtoras brasileiras e players nacionais e internacionais, a fim de ampliar o mercado audiovisual nacional, em especial do Ceará e das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. A 5ª edição é realizada pela Associação Cultural Cine Ceará, conta com o apoio institucional do Banco do Nordeste Cultural, do Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura e da Lei Paulo Gustavo. Tem patrocínio da Agência Nacional do Cinema – Ancine.

A programação completa está no site www.mercadoaudiovisual.com.br.

5º MAN – Mercado Audiovisual do Nordeste

Data: 15 a 18 de outubro

Local: BNB Passaré – Av. Dr. Silas Munguba, 5700, Passaré, Fortaleza/CE