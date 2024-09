Cubana Xenia Rivery dá aula sobre roteiro no audiovisual

O roteiro em análise, laboratórios, consultoria e mediação de processos de reescrita para o audiovisual é o tema de uma aula especial com a cubana Xenia Rivery, roterista, consultora internacional e professora, que acontecerá no Instituto Vera Cruz (Rua Baumann, 73, Vila Leopoldina), no dia 9 de outubro, das 19h às 22h, em São Paulo.

Promovido pela pós-graduação Formação de Escritores, o evento abordará como se formam os roteiristas, os assessores, consultores e script doctors (os chamados reescritores de roteiro). Quais são as etapas de trabalho e os desafios que um roteirista pode enfrentar ao analisar e assessorar um roteiro ou argumento também estão no escopo da aula.

Xenia Rivery desenhará um panorama de possibilidades para futuros consultores e analistas de projetos audiovisuais, bem como para roteiristas que estão se preparando para passar por seus primeiros laboratórios de roteiro.

Com vasta experiência no cenário do audiovisual latino-americano, Xenia foi coordenadora e chefe da Cátedra de Roteiro da Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) durante 13 anos. Coordenou a Oficina Internacional de Roteiro (Festival de Cinema de Havana). Elabora e ministra oficinas e participa como consultora em laboratórios audiovisuais no Brasil, Colômbia, Porto Rico, Panamá, Cuba e República Dominicana. Foi palestrante e júri em eventos e festivais latino-americanos e europeus, e é membro fundadora do coletivo de criação Viceversa.

As inscrições devem ser feitas até 1º de outubro, no link veracruz.edu.br/roteiroemanalise. O investimento é de R$ 100,00.