Conheça os projetos selecionados para a 2ª edição do Serial Bridges Rio de Janeiro

O Serial Bridges Rio de Janeiro, programa de treinamento intensivo e desenvolvimento de séries brasileiras de ficção, tem sua segunda edição marcada para os dias 29 de setembro a 4 de outubro. O treinamento terá a participação de oito projetos: quatro duplas de produtores/showrunners cariocas, duas duplas paulistas, uma florianopolitana e uma curitibana, com projetos originais para série de TV no gênero de ficção.

Confira a lista dos projetos, produtoras e participantes selecionados para o Serial Bridges Rio de Janeiro 2024:

DOG WALKER, da Beirada Produções (RJ), com participação do showrunner João Hombeeck e da produtora Milla Monteiro;

GALÁPAGOS, da Zola Filmes (RJ), com participação do showrunner José Henrique Fonseca e da produtora Fernanda Laignier;

LABIRINTO, da Muritiba Filmes (PR), com participação do showrunner Mano Cappu e do produtor Aly Muritiba;

LIGAÇÕES PERIGOSAS, da Indústria Imaginária (RJ), com participação da showrunner Ana Moretzsohn e do produtor Ricardo Nauenberg;

MULHER DE FERRO, da Sanuto Produções, com participação do showrunner Jarsom Wayans e da produtora Emanuele Cristina Sanuto Barbosa Mendes;

PICOLÉ, PINTINHO E PIPA, da Black Pen Filmes, com participação do showrunner Gustavo Melo e da produtora Mariana Veil;

TORNANDO-SE TARSILA, da Gullane Entretenimento (SP), com participação da showrunner Janaína Tokitaka e da produtora Ana Saito;

A VERDADEIRA HISTÓRIA DE PEDRO, da Ocean Films, com participação do showrunner Aleksei Abib e da produtora Analu Bambirra.

Os 16 participantes serão acompanhados por mentores internacionais do setor da roteirização de séries e especialistas sobre o mercado europeu de coprodução, e poderão desenvolver técnicas e ferramentas para alcançar os sistemas de financiamento internacionais.

Ao final do treinamento, o projeto de uma dupla será premiado pelo Projeto Paradiso, que levará a obra ao Series Mania Forum 2025, em Lille, na França.

O Serial Bridges Rio de Janeiro é organizado em parceria com a Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme, empresa pública ligada à Secretaria Municipal de Cultura, o Projeto Paradiso, o Festival do Rio, o SICAV, a FIRJAN, o Ministério das Relações Exteriores da França e a Embaixada da França no Brasil.