Laboratório de Narrativas LGBTQIAP+ abre inscrições para desenvolvimento de roteiros de curtas em Natal

Estão abertas as inscrições para o 3º Laboratório de Narrativas LGBTQIAP+, laboratório de desenvolvimento de roteiro de curta-metragem ficcional com foco na construção de personagens e narrativas LGBTQIAP+, produzido pela Caboré Audiovisual.

Com uma carga horária total de 24 horas, serão seis encontros realizados entre os dias 7 e 18 de outubro, das 14h às 18h, de forma presencial, em Natal/RN, no Departamento de Comunicação Social da UFRN.

A iniciativa gratuita oferece 15 vagas para pessoas que residam no estado do Rio Grande do Norte. Para garantir uma vaga, os interessados devem preencher o formulário de inscrição até o dia 2 de outubro.

Para casos de pessoas selecionadas que não residem na cidade de Natal, os custos de deslocamento e hospedagem serão de inteira responsabilidade desta pessoa. Haverá reserva de vagas para outros grupos de políticas afirmativas, contanto que sejam pessoas LGBTQIAP+.

O objetivo do laboratório é que, ao final do processo, os participantes saiam com uma personagem desenvolvida e com uma proposta de argumento para um roteiro cinematográfico que traga o protagonismo LGBTQIAP+, construindo, assim, mais histórias contadas pela própria comunidade.

A ação formativa vai entregar dois prêmios no valor de R$500,00 para os projetos que mais se destacarem ao longo do laboratório por seu desenvolvimento do personagem e do argumento.

O 3º Laboratório de Narrativas LGBTQIAP+ é realizado por meio da Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Fundação José Augusto, da Secretaria de Cultura Estadual, Ministério da Cultura, Governo Federal e do Decom/UFRN.