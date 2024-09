Paris Entretenimento prepara longa com atriz e cantora Any Gabrielly como protagonista

Foto © Thi Santos

A atriz e cantora Any Gabrielly, que acaba de lançar carreira solo internacional, será a protagonista do longa-metragem “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, dirigido por Diego Freitas (“Depois do Universo”), que também assina o roteiro ao lado de Rod Azevedo, com produção da Paris Entretenimento. Previsto para ser rodado em 2025, o filme marca a estreia da ex-integrante do grupo internacional Now United nos cinemas, como atriz e protagonista, após o sucesso como dubladora brasileira da animação “Moana”. A Paris Filmes assina a distribuição.

Baseada no livro homônimo de Fernanda de Castro Lima, a trama acompanha Gabriela Muniz, uma jovem que precisa cumprir os dez desafios deixados pela melhor amiga, Júlia, antes de morrer.

A cautelosa Gabriela e a extrovertida Júlia são melhores amigas apesar das diferenças. Enquanto a primeira evita sair da zona de conforto, a segunda a incentiva a viver a vida intensamente. Tudo muda quando uma mentira inocente se transforma em uma tragédia: Júlia sofre um acidente de carro. Antes de uma cirurgia, ela decide deixar um presente de despedida para a amiga caso ela não sobreviva à operação: ela escreve dez cartas, cada uma com um desafio diferente para Gabi.