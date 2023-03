Mostra inédita apresenta 31 filmes de Spielberg

Foto: “Indiana Jones – Os Caçadores da Arca Perdida”

Pela primeira vez, o Brasil recebe uma das retrospectivas mais completas do diretor Steven Spielberg. Com curadoria de José de Aguiar e Marina Pessanha e produção da Firula Filmes, a Mostra Spielberg tem patrocínio do Banco Votorantim, realização do Banco do Brasil e correalização do Sesc.

Após passar por Brasília, a maratona chega a São Paulo com exibições no CCBB (1 a 27 de março), CineSesc (2 a 8 de março) e segue para o CCBB Rio de Janeiro (12 de abril a 8 de maio).

A mostra apresenta uma seleção de 31 longas-metragens do diretor, como os clássicos “Tubarão” (Jaws, 1974), “E.T. O Extraterrestre” (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982) e “A Lista de Schindler” (Schindler’s List, 1993). Além da exibição dos filmes, conta com atividades paralelas gratuitas: debate com os críticos de cinema Neusa Barbosa, Paulo Santos Lima e mediação da curadora Marina Pessanha, no dia 8 de março, às 18h, com tradução em Libras; sessão Inclusiva do filme “E.T. O Extraterrestre”, com audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em Libras, dia 16 de março, às 13h30; e curso sobre a vida e obra do diretor Steven Spielberg, com o crítico de cinema Paulo Santos Lima, nos dias 22, 23 e 24 de março, às 11h (as aulas terão duração de 2 horas e os alunos que participarem das três aulas ganharão diploma).

Steven Spielberg nasceu em 1946 em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Sua família era judia ortodoxa e ele relata que em sua infância sofreu bullying de seus colegas na escola por ser judeu. Também na infância, o diretor enfrentou a separação de seus pais, algo que foi bastante marcante em sua trajetória. Depois que se formou na escola, Spielberg mudou-se para Los Angeles com o pai e foi admitido na California State University.

Ainda como estudante, começou a estagiar na Universal Studios, onde nos primeiros anos roteirizou e dirigiu o curta “Amblin”. O filme chamou atenção do vice-presidente do estúdio, que ofereceu a Spielberg um contrato para a produção de quatro filmes para TV. A primeira produção foi “Encurralado” (Duel, 1971). No longa, já é possível conferir a qualidade técnica pelo qual o diretor até hoje é reconhecido. Com uma movimentação de câmera e uma montagem extremamente eficientes, “Encurralado” provou como o diretor consegue transformar uma simples história num filme envolvente e sufocante, que serviu como laboratório para seu filme de suspense seguinte: “Tubarão”.

Lançado em 1974, “Tubarão” conta a história de um tubarão assassino que amedronta uma pequena cidade. Através de uma decupagem eficiente, com direito a imagens subaquáticas do ponto de vista do tubarão e trilha sonora minimalista de John Williams, o filme assustou plateias do mundo inteiro e é considerado o protótipo do blockbuster, com um lançamento amplo em todo mundo e investimento alto em marketing. O filme foi um recorde de bilheteria e iniciou a grande relação de Spielberg com o público.

Nas décadas de 80 e 90, Spielberg se firma como um dos maiores diretores americanos. Em 1981, se junta ao produtor George Lucas e realiza “Indiana Jones – Os Caçadores da Arca Perdida”, um filme de aventura com Harrison Ford como estrela. O filme ainda teria três sequências e foi responsável pelo resgate dos filmes de aventura, além de, junto com “Star Wars”, influenciar o sistema de franquias que vigora em Hollywood até hoje.

Em 1982, realizou a emocionante ficção científica “E.T. O Extraterrestre”, a história de amizade entre um garoto e um alienígena que tenta voltar para casa. O filme demonstra a grande sensibilidade do diretor em conseguir expressar o ponto de vista de uma criança e fala sobre a tristeza do menino em lidar com a separação dos pais, tema recorrente na obra de Spielberg, inspirado em sua infância.

Apesar dos grandes sucessos de bilheteria, Spielberg foi sempre encarado pela crítica como um diretor sentimentalista, com dificuldades em amadurecer. A partir dos anos 80, o diretor começa a investir na realização de dramas históricos, com foco no público adulto, como “A Cor Púrpura” (1985) e “Império do Sol” (1987). Este movimento culmina em “A Lista de Schindler” (1993), baseado na história real de Oskar Schindler, um homem que arriscou sua vida para salvar 1.100 judeus do Holocausto. O filme é um mergulho do diretor em sua herança judaica e finalmente rendeu ao diretor a aprovação da crítica, além de seus primeiros Oscar de Melhor Diretor e de Melhor Filme.

Em 1994, Spielberg criou seu estúdio Dreamworks, com os parceiros Jeffrey Katzenberg e David Geffen, quando concretizou os anos de atuação como produtor de diversos títulos, dirigidos ou não por ele. De 94 até o presente, quase todos seus filmes como diretor são distribuídos pela Dreamworks. O diretor segue sua carreira com a alternância de filmes de entretenimento, como “Minority Report” (2002) e “Guerra dos Mundos” (2005), com filmes históricos, para o público adulto, como “O Resgate do Soldado Ryan” (1998), “Lincoln” (2011) e “The Post” (2017). Com crianças ou adultos, o diretor segue a contar histórias de pessoas comuns que vivenciam um universo extraordinário e espetacular, como só a marca Spielberg consegue criar.

Com mais de 50 anos de carreira, Spielberg se configura como um dos diretores mais bem-sucedidos da história do cinema, se pensarmos em sua relação com o público e a crítica. Vale ressaltar que o mais recente filme do diretor é uma grande aposta para a maior premiação do cinema mundial. “The Fabelmans” (2022) foi indicado a sete categorias no Oscar 2023: Melhor Filme, Direção, Roteiro Original, Atriz, Ator Coadjuvante, Direção de Arte e Trilha Sonora Original.

