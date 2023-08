Dirigido por Wagner de Assis, “Kardec” estreia no Canal Brasil

O drama biográfico “Kardec”, dirigido por Wagner de Assis, estreia no Canal Brasil nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, às 20h40. O filme acompanha Allan Kardec, nascido Hyppolite Léon Denizard Rivail, um educador francês que se tornou o principal nome do espiritismo em todo o mundo, sendo o autor dos cinco livros que compõem a Codificação da Doutrina Espírita.

Estrelada por Leonardo Medeiros, a produção se passa em Paris, durante o século XIX, e acompanha o início da jornada de Kardec como educador até a conclusão do processo de codificação do espiritismo, realizado ao lado da esposa Amélie Gabrielle Boudet, interpretada por Sandra Corveloni. Baseado no livro “Kardec – A Biografia”, escrito pelo jornalista Marcel Souto Maior, o longa tem roteiro assinado por Wagner de Assis e L.G. Bayão. O elenco também conta com nomes como Guilherme Piva, Genézio de Barros, Julia Konrad e Dalton Vigh.