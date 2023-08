Mostra de Cinema Chinês exibe filmes épicos, clássicos e contemporâneos

Foto: “Carteiro nas Montanhas”, de Hou Jianqi

A Mostra de Cinema Chinês apresenta dois recortes diferentes da produção cinematográfica do país, com 13 filmes longas-metragens de grandes mestres do cinema chinês, muitos deles ainda pouco vistos no Brasil. A Mostra tem patrocínio da CPFL Energia e é realizada pela Brazucah Produções, em parceria com o Instituto CPFL e Instituto Confúcio.

A programação é gratuita e híbrida, dividida em mostra on-line, com acesso livre disponível de 1º de setembro a 31 de outubro, e presencial, de 18 a 29 de setembro, na Sala Umuarama do Instituto CPFL, em Campinas, sempre às 19h. As sessões presenciais contam com janela de libras, para maior acessibilidade aos filmes.

A Mostra de Cinema Chinês é anual e faz parte da 7ª edição do festival Intercâmbio Brasil-China, promovida pelo Instituto CPFL durante o mês de setembro, em que é comemorada a cultura Chinesa no Brasil.

A curadoria selecionou obras clássicas e contemporâneas, uma oportunidade de acesso a produções pouco disponíveis e de longas-metragens que ainda não tinham tradução no Brasil. Além de oferecer acessibilidade para todo país, com filmes que poderão ser vistos on-line, inclusive em regiões onde não há salas de cinema.

A programação em ambiente on-line exibe um resgate histórico, com cinco obras clássicas e icônicas dos primórdios da cinematografia chinesa.

Celebrando o aniversário de 100 anos do cineasta Xie Jin, considerado um dos maiores cineastas e diretores da história do cinema chinês, duas de suas obras iniciais serão, pela primeira vez, traduzidas para o português: “Jogadora de Basquete nº 5”, filme que lhe deu projeção nacional, e “Grande Li, Pequeno Li e Velho Li”, comédia reverenciada pelos chineses até os dias atuais.

Outros três clássicos da 1ª e 2ª geração do cinema chinês, também pela primeira vez legendados para a língua portuguesa, completam a programação: o épico “A Longa Estrada”, de Sun Yu, a comédia genial “Viva a Senhora!”, de Sang Hu, e o pioneiro do terror Chinês “Sons na Meia-noite”, de Ma-Xu Weibang.

Os filmes que compõem a programação on-line estarão disponíveis em www.mostradecinemachines.com.br.

A Mostra presencial acontece no Instituto CPFL, na Sala Umuarama. Nela, a programação traz outro ponto de vista do cinema Chinês, exibindo oito filmes da chamada 5ª geração de cineastas, do final dos anos 90 e meados de 2000, alguns destes já conhecidos e renomados. Obras que merecem serem vistas ou revistas sob uma nova perspectiva.

Destaque para o “Herói”, “Clã das Adagas Voadoras” e “Nenhum a Menos”, de Zhang Yimou, talvez o cineasta chinês mais conhecido da última década. Também as obras-primas “Sons da Alma”, de Chen Kaige, e “Carteiro nas Montanhas”, de Hou Jianqi. Além do premiado “Minha Doce Amarga Taiwan”, de Zheng Dongtian, “Meu 1919”, de Huang Jianzhong, e “A Ferrovia nas Nuvens”, de Feng Xiaoning, sobre a desafiadora construção da ferrovia que liga Pequim ao Tibet.

A programação completa pode ser consultada pelo público também pelo site e todos os filmes nas sessões presenciais terão intérprete em libras.

A curadoria da Mostra de Cinema Chinês é assinada por Alê Amazônia e Lucas Chen, dois brasileiros da área cultural com forte relação com a cultura chinesa.

Alê é produtor cultural, músico e escritor, morou na China por 8 anos onde atuou especialmente na música e cinema. Também é responsável por um projeto de intercâmbio cultural entre Brasil e China, focado em residências artísticas e coproduções entre artistas brasileiros e chineses.

Lucas Chen é conselheiro do Centro Popular de Cultura da União Municipal de Estudantes Secundaristas de São Paulo (CPC-UMES), coordenador da Mostra de Cinema Chinês em São Paulo – Chinaflix e do Podcast Chinacast.

A Mostra de Cinema Chinês é viabilizada por meio do ProAC, com patrocínio da CPFL Energia, em parceria com o Instituto CPFL e apoio do Instituto Confúcio, realização Brazucah Produções, Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

Mostra de Cinema Chinês

Data: 1º de setembro a 31 de outubro (online) e 18 a 29 de setembro (presencial)

Local: pelo site www.mostradecinemachines.com.br e na Sala Umuarama, no Instituto CPFL, às 19h – Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632 – Chácara Primavera, Campinas/SP – (19) 3756-8000 / Capacidade: 139 lugares, sendo 42 lugares para cadeirantes e 2 assentos adequados para pessoas obesas

Ingressos: acesso livre e gratuito (distribuição de senhas no local 1 hora antes de cada sessão)