Produtora baiana, Têm Dendê é premiada em festival no Chile e garante participação em evento de mercado da Espanha, em 2024

Depois de ser selecionada para participar do SANFIC Indústria, festival internacional de cinema que acontece em Santiago, no Chile, a produtora audiovisual baiana Têm Dendê garantiu mais uma conquista nesta edição do evento. O projeto “Fim de Ano” foi premiado no festival, garantindo a ida de dois representantes da empresa para o Conecta Fiction, que acontece em 2024, na Espanha – evento internacional de mercado de TV para criação, desenvolvimento, produção, financiamento e transmissão de conteúdo.

“Fim de ano” é uma série em desenvolvimento pela Têm Dendê, que foi selecionada para o Series Lab, laboratório promovido pelo SANFIC. Vânia Lima, diretora do projeto, e Daniel Arcades, coordenador dos roteiros, receberam consultorias e participaram do pitching no final do evento. Já as roteiristas Jô Levy e Ludielma Laurentino, tiveram um encontro on-line com Augustina Lumi, produtora de cinema e televisão e professora radicada em Madrid, especializada no desenvolvimento de audiências e políticas de promoção global de conteúdo audiovisual.

A série conta com oito episódios de 30 minutos. Um ônibus parte para uma viagem no dia 31 de dezembro, mas uma mudança de rota e eventos sobrenaturais impedem que os passageiros cheguem ao seu destino. Durante a viagem, eles descobrem que uma rede de conexões liga suas vidas.