Brasil é nomeado país de honra de 2025 no Marché Du Film, do Festival de Cannes

O Marché du Film – o maior mercado e encontro internacional de filmes e profissionais do cinema no mundo – anunciou o Brasil como o País de Honra oficial para sua edição de 2025, que acontecerá de 13 a 21 de maio, durante o 78º Festival de Cannes. Este prestigioso reconhecimento destacará a dinâmica indústria audiovisual do Brasil, seus talentos criativos e seu compromisso de longa data com a colaboração internacional.

A participação do Brasil no Marché du Film também se alinha com a Saison Brésil-France (Temporada Brasil-França), uma iniciativa de intercâmbio cultural que celebra o 200º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países. Nesta temporada, ambas as nações sediarão uma série de eventos que visam fortalecer os laços culturais, econômicos e acadêmicos.

Organizado em parceria com o Ministério da Cultura do Brasil e em colaboração com o Ministério das Relações Exteriores, através do Instituto Guimarães Rosa (IGR) e da Embaixada do Brasil em Paris, além da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o programa País de Honra reunirá os principais cineastas, produtores e tomadores de decisão do Brasil, em um grande encontro com a comunidade cinematográfica internacional em Cannes. Através de várias ações, o país pretende mostrar a diversidade e a força da indústria cinematográfica e audiovisual, fomentando o diálogo para aprimorar as coproduções e expandir o alcance global da narrativa brasileira.

A participação do Brasil se estenderá por toda a programação do Marché du Film e incluirá mostras de trabalhos em andamento de filmes e documentários, eventos de networking exclusivos e apresentações de novas iniciativas internacionais de coprodução. Detalhes específicos serão anunciados nos próximos meses.

O Brasil também dará início ao evento Marché du Film sendo o anfitrião da festa oficial da Noite de Abertura na icônica Plage des Palmes – o espaço conjunto do Festival de Cannes e do Marché du Film. Esta noite comemorativa mergulhará os participantes no espírito da cultura brasileira.

Durante o evento, o Brasil será representado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, a Secretária do Audiovisual do Ministério, Joelma Gonzaga, profissionais do audiovisual brasileiro e por várias instituições dentro do Palais des Festivals, que servirá como um ponto central para relacionamento, reuniões de negócios e encontros estratégicos da indústria. Além disso, o país estará no centro das atenções em vários painéis da indústria e eventos de networking, fornecendo espaços importantes para promoção e desenvolvimento de negócios para o setor audiovisual brasileiro.

O Brasil segue os passos da Suíça (2024), Espanha (2023) e Índia (2022) como o quarto país a receber o título de País de Honra. Estabelecida pelo Marché du Film, esta iniciativa celebra uma nação diferente a cada ano, reconhecendo suas contribuições para a indústria cinematográfica global. O Marché du Film e o Festival de Cannes abrem suas portas em 13 de maio, com o mercado de filmes funcionando até 21 de maio e o festival concluindo suas atividades em 24 de maio.