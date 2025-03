MinC lança edital para levar profissionais do audiovisual ao Marché du Film 2025

Após o anúncio do Brasil como país de honra do Marché du Film 2025 – o maior mercado internacional de cinema do mundo, realizado durante o 78º Festival de Cannes –, o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), lança o Edital de Circulação – Brasil País de Honra – Marché du Film 2025 para levar 30 profissionais do audiovisual para integrar os programas especiais do Marché du Film.

Com um investimento de R$318 mil, a iniciativa é parte das ações estratégicas para fortalecer a presença de diferentes elos da cadeia produtiva do audiovisual brasileiro. O MinC pretende promover o intercâmbio profissional, ampliar a difusão no exterior e facilitar o acesso dos agentes do setor audiovisual a mercados internacionais.

As inscrições são gratuitas e estão abertas até 17 de março, às 18h (horário de Brasília), exclusivamente pelo site mapa.cultura.gov.br. Cada candidato poderá se inscrever uma única vez e em apenas um dos seis programas. A participação está limitada a uma candidatura por obra ou um participante do evento. O edital completo e seus anexos estão disponíveis na página do Ministério da Cultura, gov.br/cultura/pt-br/assuntos/editais.

Os selecionados receberão uma bolsa cultural no valor de R$ 10 mil, além de uma credencial de mercado para participação nas atividades do evento. Para projetos inscritos no programa Cannes Docs, a bolsa será de R$20 mil, contemplando dois representantes por projeto.

Além disso, os profissionais oriundos dos estados da Amazônia Legal – Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso – contarão com um adicional de R$ 1.500 mil para auxiliar nas despesas da viagem. As 30 vagas serão distribuídas nas proporções de 25% para pessoas negras (pretas ou pardas), 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

A participação brasileira será distribuída entre os seguintes programas especiais do Marché du Film: Producers Network – 10 vagas, Cannes Docs – 4 vagas (2 representantes por projeto), Goes to Cannes – 5 vagas, Cannes Makers – 2 vagas, Spot the Composer – 2 vagas e Delegação Distribuidoras – 3 vagas.

No programa Cannes Docs, cada proposta beneficiará dois profissionais, sendo o produtor responsável pela inscrição e o diretor vinculado à obra audiovisual apresentada. Caso haja necessidade, as vagas poderão ser remanejadas entre os programas. Dúvidas sobre o edital podem ser tiradas através do email brasilemcannes@cultura.gov.br.