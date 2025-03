Panvision abre inscrições para o FAM e o FALA São Chico

Estão abertas as inscrições para o 4º Festival Audiovisual Latino-Americano de São Francisco do Sul – FALA São Chico e para a 29ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2025. Realizados pela Associação Cultural Panvision, os festivais contam com um Guia de Inscrição Unificado, que visa facilitar o processo para realizadores audiovisuais do Brasil e de países latino-americanos.

Serão aceitos filmes finalizados a partir de 2024 ou que estejam em fase de pós-produção para a Mostra Work in Progress do FAM. Para o FALA São Chico, as inscrições vão até o dia 17 de abril, já para o FAM, encerram no dia 17 de junho.

Embora a temática e o gênero sejam livres, a curadoria prioriza obras que promovam debates sobre sustentabilidade social, ambiental e econômica.

Dedicado exclusivamente a documentários, o FALA São Chico será realizado entre os dias 25 e 28 de junho, na cidade de São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina. As inscrições podem ser feitas para a Mostra Curtas, Infanto-juventil e Especial LPG (Lei Paulo Gustavo). As produções devem ser curtas-metragens com duração de 3 a 15 minutos, exceto para a Mostra Especial LPG, realizadas ou coproduzidas por profissionais de 20 países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Em sua última edição, o FALA São Chico recebeu um recorde de 467 inscrições, um aumento de 20% em relação ao ano anterior, exibindo 16 filmes de 6 países para um público de mais de 2,3 mil pessoas, durante quatro dias de programação. Ao todo, o FALA São Chico já realizou 70 horas de formação, exibiu 57 filmes para um público superior a 8 mil pessoas.

Já o festival de cinema mais antigo de Santa Catarina, o Florianópolis Audiovisual Mercosul, será realizado entre 4 e 10 de setembro, na capital catarinense, e contará com oito mostras competitivas. São aceitas inscrições de videoclipes, curtas e longas-metragens de 10 países, incluindo Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Ao longo de 28 edições, o FAM já exibiu mais de 2 mil filmes, realizou mais de 600 atividades de formação e reuniu um público de mais de 250 mil pessoas. Estão com inscrições abertas a Mostra Curtas, Mostra Curtas Catarinense, Mostra Infanto-juvenil, Mostra Videoclipe, Mostra Work In Progress – WIP (parte do ECM+LAB), Mostra Longas (Ficção e Documentário), Mostra On-line e Mostra Especial LPG (Lei Paulo Gustavo).

A Panvision salienta que a metragem dos filmes aceitos para os festivais vai ao encontro do que é estabelecido pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE, em que curta-metragem tem duração igual ou inferior a 15 minutos, e longa-metragem, duração superior a 70 minutos. Para as Mostras LPG e On-line, a minutagem é livre.

É obrigatório o recurso de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) nas obras brasileiras. Defendendo a experiência do cinema acessível, a Associação Cultural Panvision incentiva o envio do pacote de acessibilidade completo (LSE, Libras e Audiodescrição) das obras que o possuam.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas somente de forma on-line pelo site www.panvision.com.br, através do Sistema de Inscrições. Para inscrição dos filmes para a Mostra Work In Progress (WIP) é cobrada uma taxa de R$ 100,00.

O 9º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2025, evento de mercado do FAM, tem novidades e também está com inscrições abertas.

O Guia de Inscrição Unificado está disponível aqui.