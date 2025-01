Novo longa de Gabriel Mascaro concorre ao Urso de Ouro no Festival de Berlim

Foto © Guilhermo Garza

“O Último Azul” (em inglês, “The Blue Trail”), novo longa de Gabriel Mascaro (“Boi Neon”, “Divino Amor”), vai ter sua estreia mundial na competição oficial do Festival de Berlim, que será realizado de 13 a 23 de fevereiro. O filme compete ao Urso de Ouro, maior honraria do evento, que neste ano tem Todd Haynes (“Carol”, “Longe do Paraíso”) como presidente do júri.

Estrelado por Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás e Adanilo, “O Último Azul” se passa na Amazônia, em um Brasil quase distópico, onde o governo transfere idosos para uma colônia habitacional para “desfrutar” seus últimos anos de vida. Antes de seu exílio compulsório, Tereza, uma mulher de 77 anos, embarca em uma jornada para realizar seu último desejo. Uma aventura sobre resistência e amadurecimento ao longo dos rios da Amazônia, o filme tem previsão para chegar aos cinemas brasileiros ainda em 2025, com distribuição da Vitrine Filmes.

Esta é a segunda vez de Mascaro no Festival de Berlim. Em 2019, “Divino Amor” foi exibido na Mostra Panorama.

“O Último Azul” é o primeiro filme brasileiro a competir pelo Urso de Ouro desde 2020. Anteriormente, o Brasil venceu o prêmio com “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles, que também recebeu o Urso de Ouro de Melhor Atriz, para Fernanda Montenegro, e “Tropa de Elite” (2008), de José Padilha.

“O Último Azul” é uma produção da Desvia (Brasil) e Cinevinay (México), em coprodução com a Globo Filmes (Brasil), Quijote Films (Chile) e Viking Film (Países Baixos). O filme foi produzido por Rachel Daisy Ellis (“Boi Neon”, “Rojo”) e Sandino Saravia Vinay (produtor associado de “Roma”, de Alfonso Cuarón, e coprodutor dos filmes anteriores de Gabriel Mascaro).