Abertas as inscrições para o Encontro de Coprodução do Mercosul 2025

O Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2025 está com inscrições abertas. O evento foca na integração de produtoras e players do setor audiovisual, promovendo oportunidades de coprodução, desenvolvimento, distribuição e estratégias de negócios internacionais. Este ano, traz duas novidades: a 9ª edição do ECM+LAB também receberá projetos e players ibero-americanos e, em maio, será realizado também o ECM+LAB etapa Santa Catarina voltada exclusivamente para fortalecimento dos projetos do estado.

O ECM+LAB etapa SC, evento que será realizado exclusivamente para produtores de Santa Catarina, terá 180 horas de capacitação e tem como objetivo contribuir no desenvolvimento da indústria audiovisual do estado, capacitando criadores e produtores para desenvolver projetos de alta qualidade e estabelecer conexões estratégicas para a realização desses projetos. O encontro presencial será entre 6 e 10 de maio, em Lages, na serra catarinense. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 2 de abril. Serão selecionados 35 projetos, com dois representantes cada (35 criadores de conteúdo e 35 produtores audiovisuais), totalizando 70 participantes. Os selecionados serão divulgados no dia 12 de abril e recebem hospedagem e alimentação durante a imersão em Lages.

O ECM+LAB etapa Santa Catarina é produzido com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Lages, Sebrae, Sesc e Orion Parque Tecnológico, apoio do Prêmio Catarinense de Cinema e da Lei Paulo Gustavo, e realização Associação Cultural Panvision e Chancela Naccari.

Já a 9ª edição do ECM+LAB especial Ibero-América presencial será realizada de 5 a 10 de setembro, integrando a programação do 29ª Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM, em Florianópolis, Brasil. O encontro é um espaço dinâmico para a troca de experiências, conexões de negócios e fortalecimento da coprodução internacional. Nesta edição, a grande novidade é a abrangência do evento, que, além de Mercosul, integra também Portugal e Espanha. As inscrições encerram em 2 de maio e estão abertas para diferentes modalidades de participação: Player (gratuita), Ouvinte (10 dólares), LAB+Negocial (50 dólares de inscrição + matrícula de 100 dólares por pessoa se for selecionado). É importante frisar que a inscrição não garante a seleção dos projetos. Todas as modalidades possuem vagas gratuitas e desconto. Os detalhes e benefícios podem ser conferidos no regulamento, disponível no famdetodos.com.br. Os selecionados serão divulgados no dia 20 de maio.

Podem se inscrever projetos de coprodução de longas-metragens e séries de ficção e documentário dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Participantes de outros países de língua portuguesa e espanhola da Ibero-América estão aptos a participar desde que tenham suas produções destinadas à busca de parcerias de coprodução no âmbito do Mercosul.

Na modalidade LAB + Negocial, serão selecionados até 24 projetos: 12 para o LAB, que serão contemplados com bolsa do Programa Ibermedia para participação presencial, e 12 para o ECM Negocial. Também são reservadas quatro bolsas para os projetos brasileiros, cujos representantes pertencem a grupos minorizados (pessoas negras, indígenas, com deficiência ou LGBTQIAPN+). A bolsa Ibermedia dá direito ainda a passagem, hospedagem e alimentação para dois representantes por cada projeto, sendo uma pessoa autora e outra produtora.

O ECM+LAB especial Ibero-América faz parte da programação do FAM 2025 e conta com o apoio institucional da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) e Brazilian Content, apoio do Projeto Paradiso e do Programa Ibermedia, e realização da Associação Cultural Panvision e Muringa Produções Audiovisuais.