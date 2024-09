Festival de Brasília lança data da 57ª edição e abre inscrições para filmes

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) e o Instituto Alvorada Brasil, em gestão compartilhada, realizam a 57º edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro entre 30 de novembro e 7 de dezembro. Durante o evento, serão apresentados mais de 50 títulos nas mostras Competitiva Nacional, Brasília, Festivalzinho, mostras paralelas e sessões especiais.

O festival selecionará seis longas e 12 curtas para a Mostra Competitiva Nacional, com cachês de seleção de R$ 30.000,00 para longas e R$ 10.000,00 para curtas. Além disso, o 26º Troféu Câmara Legislativa distribuirá R$ 240.000,00 em prêmios para os filmes concorrentes na Mostra Brasília.

Realizadores de todo o Brasil podem inscrever seus filmes, preferencialmente inéditos e finalizados entre 2023 e 2024, para a seleção dos seis longas e 12 curtas que comporão a Mostra Competitiva Nacional e dos oito curtas e quatro longas a serem apresentados pela Mostra Brasília. As inscrições estão abertas até 25 de setembro pelo site www.festcinebrasilia.com.br.

Como novidade da gestão do Instituto Alvorada Brasil, a 57ª edição marca o retorno de Eduardo Valente como diretor artístico do festival. Cineasta, crítico e programador de cinema, Valente já esteve à frente da programação de Brasília entre 2016 e 2018 e assinou curadoria no Festival do Rio, Kinoforum – Festival de Curtas-Metragens de São Paulo, Cine Ceará, Mostra de Tiradentes, entre outras. É membro da equipe do Festival Olhar de Cinema e é delegado para o Brasil no Festival de Berlim.

À direção artística do festival caberá a responsabilidade de criar o fio narrativo da edição, compor as mostras paralelas com os filmes inscritos e outros convidados, e conduzir o time que comporá as três comissões com 15 profissionais do audiovisual brasileiro convocados para assistir os mais de mil títulos que serão recebidos nas inscrições e deliberar sobre a mesma. As comissões dividem-se entre a de Longas e a de Curtas da Mostra Competitiva Nacional, com quatro e seis integrantes respectivamente, e a da Mostra Brasília, conformada pela Câmara Legislativa do DF, com cinco integrantes.

Nesta edição, a direção artística também volta a assinar a programação do Festivalzinho. O edital, portanto, encoraja realizadores de filmes infanto-juvenis e de animação a se inscreverem para pleitear espaço na programação. No site do evento é possível encontrar o regulamento da seleção de filmes, o edital do Troféu Câmara Legislativa e o formulário de inscrição. A seleção completa de filmes que compõem o 57º FBCB será divulgada em novembro.