Canal Brasil exibe mostra de filmes em homenagem ao mês da mulher

A partir do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, até o dia 30, o Canal Brasil exibirá uma programação especial em homenagem às mulheres, como forma de chamar a atenção para a produção audiovisual brasileira feminina e de combater a desigualdade em sets de filmagem, ainda majoritariamente comandados por homens. Dez longas-metragens serão exibidos, entre eles os inéditos “Marias” (foto), de Ludmila Curi, e “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho”, de Bia Lessa, uma coprodução do Canal Brasil.

No sábado, 8 de março, a Mostra Cine-Delas abre com o longa-metragem inédito “Marias”, que destaca a importância das lutas cotidianas das mulheres, que enfrentam desafios ao conciliar maternidade, trabalho e a busca por justiça. O filme tem como personagens Olga Benário, Dilma Rousseff, Marielle Franco e Maria Prestes (1932-2022), esposa do ex-militar Luis Carlos Prestes. No domingo, 9 de março, “Bocaina”, de Fellipe Barbosa e Ana Flavia Cavalcanti, conta a história das irmãs Musk (Ana Flávia) e Zulma (Malu Galli), que vivem tranquilas e isoladas no interior de Minas Gerais, até que Josevelt (Alejandro Claveaux), um forasteiro doente, é acolhido por elas, mas sua presença inicia uma série de tensões inesperadas.

No dia 15, a coprodução “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” chega ao Canal Brasil. Uma adaptação da obra “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, o filme retrata a história de Riobaldo (Caio Blat), um ex-jagunço e fazendeiro, que reflete sobre a vida e as complexidades entre o bem e o mal em meio a conflitos internos e externos. Ao longo da narrativa, ele se apaixona por Diadorim (Luisa Arraes). No dia 16, em “Eu Sou Maria”, de Clara Linhart, a personagem Maria, de 15 anos, mora em uma favela de São Gonçalo e ganha uma bolsa de estudos em um dos melhores colégios particulares da Zona Sul do Rio de Janeiro. Lidando com uma realidade diferente, ela precisa encarar alguns desafios, como manter suas notas altas e se adaptar a um mundo de privilégios.

No dia 22, será exibido “Já que Ninguém me Tira pra Dançar”, de Ana Maria Magalhães, um documentário sobre a vida e memórias da atriz Leila Diniz (1945-1972), reconhecida por romper barreiras em uma sociedade conservadora e por ser uma mulher à frente de seu tempo. No dia 23, o longa-metragem “Levante”, de Lillah Halla, acompanha a atleta Sofia (Ayomi Domenica), de 17 anos, que descobre estar grávida na véspera de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira.

No dia 29, “A Mulher da Luz Própria”, dirigido e narrado por Sinai Sganzerla, filha da atriz Helena Ignez, mostra como ela inaugurou um estilo de interpretação e direção a partir de suas produções independentes em contextos de pré e pós-ditadura militar no Brasil, por meio de entrevistas, imagens de arquivo e atuais.

E, no último dia da mostra, 30 de março, serão exibidos três longas-metragens da diretora Ana Carolina. “Mar de Rosas” acompanha uma viagem de Sérgio (Hugo Carvana) e Felicidade (Norma Bengell) e sua filha, Betinha (Cristina Pereira), para o Rio de Janeiro, mas em uma briga entre o casal, Felicidade agride o marido e, ao pensar que está morto, foge com Betinha. “Das Tripas Coração” apresenta um interventor (Antônio Fagundes) que é designado para ir a um colégio católico informar sobre seu fechamento, mas, antes da reunião com os administradores, pega no sono e começa a ter sonhos loucos. A mostra encerra com “Sonho de Valsa”, em que Teresa (Xuxa Lopes) busca autoconhecimento, enquanto tenta encontrar o amor da sua vida.