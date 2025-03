Canais Telecine exibem longas dirigidos por mulheres na cinelist Mulheres Fazem Cinema

No sábado (dia 8/03), é celebrado o Dia Internacional das Mulheres e, em comemoração à data, o especial Mulheres Fazem Cinema vai ao ar nos canais Telecine Touch e Cult, com filmes assinados por diretoras. Entre os longas selecionados estão sucessos de público, como “Mamma Mia!” e “Como Eu Era Antes de Você”, e produções aclamadas pela crítica, como “Vidas Passadas” e ‘Tudo que Imaginamos como Luz”. O catálogo do Telecine — disponível no Globoplay, Prime Video Channels e plataformas de streaming das operadoras de TV paga — também reúne longas dirigidos por elas na cinelist Mulheres Fazem Cinema.

No Telecine Touch, “As Patricinhas de Beverly Hills” abre a programação às 14h05. Dirigido por Amy Heckerling, o filme acompanha Cher (Alicia Silverstone), uma adolescente superficial que começa a fazer boas ações para provar para seu meio-irmão, Josh (Paul Rudd), que ela não é uma má pessoa. Às 15h50, vai ao ar “Vidas Passadas”, da sul-coreana Celine Song, que foi indicado às categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original no Oscar de 2024.

O sucesso “Mamma Mia!”, de Phyllida Lloyd, será exibido às 17h45 com a divertida história de Donna (Meryl Streep) e Sophie (Amanda Seyfried) embalada pelas canções do grupo Abba. Em seguida, às 19h45, vai ao ar “Crepúsculo”, adaptação do best seller de Stephenie Meyer dirigida por Catherine Hardwicke que acompanha o início do romance de Bella (Kristen Stewart) e Edward (Robert Pattinson) — uma garota comum e um vampiro.

“O Clube das Mulheres de Negócios” (foto), dirigido por Anna Muylaert e com nomes como Irene Ravache, Katiuscia Canoro, Louise Cardoso e Maria Bopp no elenco, será apresentado às 22h. No longa, são as mulheres que ocupam as posições de poder no mundo, normalmente exercidas por homens. No encerramento da programação, às 23h50, vai ao ar “Como Eu Era Antes de Você”, comédia romântica de sucesso baseada no livro de Jojo Moyes dirigida por Thea Sharrock.

No Cult, o especial Mulheres Fazem Cinema terá início às 17h55 com “Tudo que Imaginamos como Luz”, dirigido e roteirizado pela cineasta indiana Payal Kapadia, vencedor do Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2024 e indicado ao Globo de Ouro de 2025 nas categorias Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Direção. Às 19h50, vai ao ar “Cidade; Campo”, premiado na categoria de Melhor Direção na mostra Encounters do Festival de Berlim de 2024, pelo trabalho de Juliana Rojas. “Retrato de uma Jovem em Chamas”, drama com temática LGBT+ premiado com a Palma Queer em 2019 da francesa Céline Sciamma, será exibido às 22h. No encerramento do especial, à 0h10, vem “Medusa”, dirigido por Anita Rocha da Silveira. O longa teve destaque na Quinzena dos Realizadores, em Cannes, e no Festival de Toronto.