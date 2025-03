Latam Content Meeting reúne players do mercado internacional de conteúdos audiovisuais de não-ficção

Nos dias 10, 11 e 12 de março, acontece, no Othon Palace Hotel, no Rio de Janeiro, a primeira edição do Latam Content Meeting, que reunirá profissionais e empresas do setor audiovisual de várias partes do mundo. O evento, que tem patrocínio master do BNDES, vem atender a uma demanda de produtoras independentes de conteúdo e plataformas (TVs e OTTs) da América Latina por um espaço segmentado para a não-ficção dedicado à geração de parcerias e negócios. O objetivo é mostrar a vitalidade do mercado audiovisual e criar oportunidades de trocas entre produtores independentes, distribuidores e exibidores internacionais.

A programação do Latam Content Meeting é diversa e inclusiva, e será composta por oportunidades de reuniões one-to-one, sessões de pitch, espaços para networking e palestras com importantes players do Brasil e do exterior. Da Europa, estão confirmadas as participações de representantes da alemã Deutsche Welle; das emissoras britânicas Channel 4 e BBC, da France Télévisions e da Austrian Broadcasting Corporation, além de representantes da japonesa NHK Enterprises, entre outros. Entre as emissoras nacionais, já confirmaram presença executivos da TV Globo, da TV Cultura, do Canal Curta!, da Band e do Canal Brasil. Além das plataformas de streaming Amazon Studios, Grupo Warner, Netflix e Globoplay, e dos canais fast Samsung TV Plus e Paramount/Pluto.

Na sessão de abertura do evento, dia 10 de março, Caroline Behar, da France Télévisions, vai apresentar a Global Doc Alliance — uma iniciativa inovadora de cofinanciamento que une os principais canais públicos internacionais em um esforço coletivo para promover a diversidade, elevar a qualidade dos conteúdos e atender aos padrões globais em constante evolução. No mesmo dia, acontece um encontro com Kate Phillips, Diretora de Unscripted, da BBC – Reino Unido, que vai falar sobre o mercado crescente de coproduções internacionais.

Outro destaque na programação são as quatro palestras Industry Talk que acontecem nos dias 10 e 11 de março, reunindo representantes dos canais brasileiros (TV aberta e paga), de emissoras internacionais, com a participação dos maiores broadcasters públicos e privados do mundo, dos canais Fast (Free Ad-Supported Streaming TV) que estão revolucionando o consumo de conteúdo gratuito, e das plataformas de streaming. Nesses encontros, os executivos vão apresentar como cada um desses espaços desenvolvem narrativas impactantes por meio de documentários e formatos inovadores de não ficção. Também vão falar sobre os desafios de equilibrar entretenimento com autenticidade, os tipos de conteúdo procurados pelos diferentes espaços e as oportunidades de coprodução com produtores independentes.

No dia 12 de março, a palestra Quando a Realidade Encontra a Ficção vai contar como os criadores transformam histórias reais em uma ficção envolvente. A ideia é mostrar os desafios e os processos criativos por trás da dramatização de eventos reais e personagens verídicos, como no caso do filme “Maníaco do Parque”, do Prime Video, onde especialistas da indústria discutirão a linha tênue entre fato e ficção, considerações éticas e as escolhas de narrativa que dão vida a essas histórias.

As sessões de pitch prometem ser uma das principais atividades do Latam Content Meeting, gerando negócios internacionais para produtoras de várias partes do mundo que já confirmaram presença. As atividades serão gerenciadas pela equipe do Sunny Side of the Doc, maior evento internacional dedicado a documentários lineares e não lineares que acontece anualmente em La Rochelle, França, parceiro do evento brasileiro, a quem coube o papel fundamental na gestão de todo o processo, desde a convocatória e inscrição dos projetos até a seleção, mentoria e produção das sessões no local.

Foram 18 projetos selecionados, abrangendo três categorias temáticas – Natureza e Meio Ambiente, Assuntos Atuais e Investigações, Entretenimento Factual –, escolhidos entre 148 inscrições de 30 países diferentes, sendo 66% da América Latina e 34% do resto do mundo. Os participantes terão a oportunidade de apresentar o seu conteúdo para um júri, antes participarão de sessões de treinamento com mentores internacionais coordenados pelo Sunny Side of the Doc, com a chance de ganhar prêmios caso seja vencedor.

A programação completa do Latam Content Meeting pode ser conferida em latamcontentmeeting.com, onde também é possível adquirir as credenciais para participação.