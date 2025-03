Estão abertas as inscrições para o Laboratório de Projetos do Festival Curta Cinema

Estão abertas as inscrições para a 27ª edição do Laboratório de Projetos de Curta-Metragem, projeto realizado pelo Festival Curta Cinema com o objetivo de fomentar a realização de filmes brasileiros no formato. Cineastas e produtores poderão inscrever seus projetos até o dia 4 de abril, e o objetivo final é viabilizar a realização das obras que mais se destacarem durante as atividades dos laboratórios. O projeto vencedor receberá prêmios que consistem em aportes, na forma de prestação de serviço e locação de equipamentos e materiais, oferecidos pelos apoiadores do festival e com o prazo de um ano para serem utilizados. O 34º Festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro será realizado de 23 a 30 de abril e a programação será divulgada em breve.

As oficinas deste ano contam com a experiência de renomados profissionais da área audiovisual: a roteirista e diretora Clara Ferrer, a diretora e montadora Karen Ackerman e o produtor Matheus Peçanha. Os três irão guiar os participantes e enriquecer as obras inscritas, atuando como mentores e consultores na orientação dos 12 projetos selecionados para esta 27ª edição.

Ao final do laboratório, os projetos terão a oportunidade de participar de uma sessão de Pitching aberta ao público geral e a profissionais da área audiovisual. Nesta apresentação, que ocorrerá no dia 28 de abril, no Instituto Cervantes, será escolhido o filme vencedor, que é anunciado na premiação oficial.

Os interessados devem acessar o site do Festival Curta Cinema, ler o regulamento e preencher a ficha de inscrição. Poderão participar do processo de seleção os projetos de curta-metragem de ficção originais ou adaptações literárias mediante autorização dos autores. O festival é apoiado pela RioFilme através do Programa de Fomento Pró-Carioca Audiovisual 2024 – Lei Paulo Gustavo.