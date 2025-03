Filme de 1983, “Onda Nova”, de retorna restaurado às telonas

“Onda Nova”, clássico de 1983, retorna restaurado às telas, em 27 de março, numa codistribuição entre Vitrine Filmes e Tanto Filmes. O longa é um retrato de um momento importante em que esse esporte se tornou espaço de debate sobre direitos e liberdade no Brasil. Filmado no auge da Democracia Corinthiana, o filme conta com participações de Wladimir Rodrigues dos Santos, Walter Casagrande e Olívio Pitta, ícones do movimento que revolucionou o futebol brasileiro dentro e fora dos gramados. O locutor Osmar Santos, conhecido como a “Voz das Diretas Já”, também marca presença.

Dirigido por Ícaro Martins e José Antonio Garcia, “Onda Nova” acompanha as jogadoras do fictício “Gayvotas Futebol Clube”, um time de futebol feminino criado no ano em que a modalidade foi finalmente regulamentada no Brasil, após décadas de proibição. Entre treinos e desafios, as atletas enfrentam o preconceito de gênero e sexualidade dentro e fora de campo, enquanto se preparam para competir contra a seleção italiana.

No elenco, Casagrande, Wladimir e Pitta aparecem como apoiadores do time das protagonistas. Ícones da Democracia Corinthiana, eles representavam um Corinthians que decidiu se autogerir, dando a cada jogador e funcionário voz igual nas decisões do clube. Enquanto nos bastidores do Parque São Jorge se debatia sobre liberdade dentro do futebol, “Onda Nova” levava esse espírito para as telas, ao narrar a luta de um time feminino para existir e se afirmar num esporte historicamente dominado por homens.

O elenco traz ainda Carla Camurati, Cristina Mutarelli, Cida Moreira, Cristina Bolzan, entre outros.

Considerado “amoral”, esse filme foi alvo da Ditadura Militar e foi interditado integralmente após sua primeira exibição na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 1983, adiando seu lançamento em salas na época. Agora restaurado em 4K, ele retorna aos cinemas, após ter sido exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo de 2024.

O relançamento do filme só foi possível graças a um cuidadoso processo de restauração conduzido por Julia Duarte, Aclara Produções Artísticas e pela família de José Antonio Garcia, com apoio da Cinemateca Brasileira, Zumbi Post e JLS Facilidades Sonoras. Além da nova cópia em 4K, o cartaz e o trailer foram recriados, com o pôster assinado por Helena Garcia, filha do cineasta falecido em 2005.