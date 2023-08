Produção da Grifa Filmes “Olhos da Lei” estreia no Discovery e na HBO Max

Com episódios semanais, a produção local original “Olhos da Lei” estreia sábado, dia 26 de agosto, no Discovery, às 23h, e no mesmo dia estará disponível na HBO Max e no discovery+. Pela primeira vez, uma equipe de televisão é autorizada a gravar dentro do Centro de Operações da Polícia Militar de São Paulo (COPOM) para mostrar o dia a dia das ocorrências da cidade mais populosa do país, e trazendo ainda imagens inéditas das câmeras corporais policiais em situações de emergência.

Sediado na megalópole que é São Paulo, o COPOM atende diariamente mais de 30 mil pedidos de ajuda que chegam pelo telefone 190, constituindo cerca de 20 ligações por minuto. É uma demanda incessante: são 1,2 mil agentes para 20 milhões de pessoas. Passando pelo atendimento, suporte e monitoramento das ações policiais, a série retrata de forma inédita o dinamismo do cotidiano dentro do maior centro de operações do Hemisfério Sul.

Já no primeiro episódio, o público entra em contato com histórias complexas que devem ser administradas com todo cuidado. O COPOM atende um pedido de ajuda de um homem que alega escutar vozes. Ele faz sua mãe e irmã de reféns e pede para que os policiais cheguem com urgência para que ele não as mate. Em seguida, o Centro de Operações recebe uma ligação sobre o furto de um carro, com possibilidade de sequestro. O episódio de estreia mostra, ainda, um caso que levanta a questão do perigo que existe em agir por conta própria em casos de violência.

“Olhos da Lei” é uma coprodução entre Warner Bros. Discovery (WBD) e Grifa Filmes. Por parte da Grifa Filmes a produção executiva é de Bianca Corona e Luba Agostino, Kiko Ribeiro é produtor de conteúdo, Sergio Zeigler e Felipe Giaj-Levra são os diretores e roteiristas. Pela WBD, Anouk Aaron, Adriana Cechetti e Marina Pedral são as responsáveis pela supervisão de produção.