Mercado SAPI recebe inscrições para Rodadas de Negócios

O Mercado SAPI recebe até o dia 21 de setembro as inscrições para as Rodadas de Negócios, um momento de encontro de players – produtoras, canais de televisão, distribuidoras e plataformas de streaming – com produtoras da macrorregião CONNE, que engloba centro-oeste, norte e nordeste do país. Parte da programação do 7º SAPI, os encontros das Rodadas de Negócios ocorrerão entre os dias 25 e 27 de outubro no formato híbrido. Para participar, é necessário acessar o link no site mercadosapi.com e realizar a inscrição até o encerramento do prazo.

Com o intuito de fomentar parcerias e viabilizar oportunidades de negócios, a participação nas Rodadas de Negócios é aberta a produtoras que tenham projetos em qualquer fase de desenvolvimento – como pré-produção, produção ou pós-produção – e que tenham interesse em estabelecer parcerias comerciais, colaborações ou projetos conjuntos. Embora sejam voltadas de forma prioritária para produtoras independentes registradas na ANCINE (Agência Nacional do Cinema), pessoas físicas que têm interesse em apresentar seus projetos às produtoras participantes também podem se inscrever. A taxa de inscrição é de R$ 80.

No 7º SAPI, as Rodadas de Negócios terão formato híbrido, o que significa que será possível participar virtualmente, mas a participação será prioritariamente presencial na Vila Cultural Cora Coralina, no centro de Goiânia (GO), onde ocorrerá o mercado. Cada participante poderá inscrever até três projetos e cada projeto poderá participar de encontros com até cinco players. Nos encontros, os participantes poderão apresentar seus projetos e discutir possíveis parcerias com os players. Os projetos selecionados serão divulgados até o dia 29 de setembro.

Os players que participarão das Rodadas de Negócios do 7º SAPI são: Canal Brasil, Vitrine Filmes, GNT, Modo Viagem, Viva, Prime Box Brasil, Box Brasil Play, CineBrasilTV, Zoomoo Kids, Olhar Distribuição, Descoloniza Filmes, 34 Filmes, Têm Dendê Produções, Maria Farinha Filmes, Utopia Docs, Elo Company e Boutique Filmes.

As Rodadas de Negócios ocorrerão dentro da programação do 7º SAPI, evento que visa conectar, desenvolver e dar visibilidade à produção audiovisual do centro-oeste. Depois de três anos em versão remota, o SAPI voltará a ser realizado presencialmente e reunirá em Goiânia produtores, players e interessados em refletir e discutir sobre produção audiovisual, especialmente a produzida no centro do Brasil. O encontro será realizado entre os dias 24 e 28 de outubro na Vila Cultural Cora Coralina, no centro da capital goiana.

O Mercado SAPI é um evento idealizado pela Panaceia Filmes, que acontece desde 2014 em Goiânia. Em sua 7º edição, o SAPI é uma realização da Sol a Pino Filmes, do Governo do Estado de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás por meio do Programa Goyazes 2022. Conta com o patrocínio da Equatorial Goiás; o apoio do Projeto Paradiso, do Cria.Lab – UEG e da Tropix Filmes, os eventos parceiros Nordeste Lab e Matapi, o apoio local da Vila Cultural Cora Coralina e a colaboração da Tem Dendê! Produções, da Dafuq Equipamentos Cinematográficos, Aicon Ações Cinematográficas e Academia Internacional de Cinema (AIC).