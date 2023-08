Projeto Paradiso oferece bolsa de estudos para o EAVE Producers Workshop 2024

Até o próximo dia 28 estão abertas as inscrições para o EAVE Producers Workshop 2024. O curso é uma oportunidade para que produtores de ficção, documentário e séries de TV aprimorem seus conhecimentos profissionais na indústria audiovisual internacional. O Projeto Paradiso oferece, pela 5ª vez consecutiva, uma bolsa para o profissional brasileiro selecionado.

Desenvolvida pela European Audiovisual Entrepreneurs, a formação é composta por três workshops que acontecem no próximo ano em Luxemburgo, Suécia e um terceiro país a ser confirmado. O programa visa aumentar conhecimentos de produção e coprodução na Europa, e construir uma rede profissional de networking pan-europeia. Este ano, a produtora Julia Alves recebeu a Bolsa Paradiso para participar da formação e, em 2022, as bolsistas contempladas foram as produtoras Ticiana Augusto Lima e Simone Oliveira.