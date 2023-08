Festival Urbanocine abre inscrições para mostras de filmes e ações formativas

O Festival Urbanocine – projeto que utiliza o cinema como ferramenta social e de educação audiovisual, atuando através de exibições, projeção em espaços públicos e ações formativas por meio das quais se debate, desde 2013, questões sociais, geográficas e identitárias relacionadas às cidades – está com inscrições abertas para a Mostra de filmes Urbanocine 2023.

A mostra de cinema é de caráter não-competitivo, voltada à democratização do acesso a obras audiovisuais brasileiras e potiguares, previsto, em sua quarta edição, para o mês de novembro, contando com ações formativas e exibições presenciais na cidade de Natal (RN).

Na edição 2023, o Urbanocine continua buscando fortalecer a pauta da acessibilidade, com destaque à luta das pessoas com deficiência visual, e reafirmando o comprometimento do projeto com a democratização do acesso ao cinema.

Os filmes serão exibidos com recurso de audiodescrição. Desse modo, as obras que já possuem recursos de acessibilidade serão prioritárias para a curadoria, mas aqueles que não dispõem podem se inscrever, caso selecionados, serão acessibilizados pela equipe do Urbanocine.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de setembro, através dos links: Mostra Potiguar – Curtas-metragens de realizadores/as naturais ou domiciliados/as no Rio Grande do Norte, com duração de até 25 minutos, sem restrição de gênero, finalizados a partir de janeiro de 2021; Mostra Brasil – Curtas-metragens de realizadores/as brasileiros/as, com duração de até 25 minutos, sem restrição de gênero, finalizados a partir de janeiro de 2021; e Mostra Educa – Filmes produzidos durante oficinas de audiovisual realizadas no Rio Grande do Norte, com duração de até 25 minutos, sem restrição de gênero, a partir de janeiro de 2018.

Os filmes serão selecionados por uma curadoria composta por membros de reconhecida experiência, e as obras selecionadas serão divulgadas no site e nas mídias sociais do Festival, em data a ser informada posteriormente através dos endereços www.urbanocine.com.br e @urbanocine.

Além da inscrição de filmes, serão selecionadas três ações formativas, que irão compor a programação do Festival, sendo preferencialmente ofertadas em caráter presencial. As inscrições também serão realizadas via link. Serão aceitas inscrições de oficinas de caráter estritamente teórico ou teórico-prático, ministradas por profissionais brasileiros que estejam relacionadas a qualquer elo da cadeia produtiva do audiovisual.

O Festival Urbanocine tem realização Ilha Deserta, com patrocínio do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Cultura do RN, Fundação José Augusto, Neoenergia Cosern e Instituto Neoenergia, por meio da Lei Câmara Cascudo e apoio da vereadora Brisa Bracchi e SEBRAE RN.