Caixa Cultural Brasília exibe “O Chamado do Cacique: Herança, Terra e Futuro”

Na próxima terça-feira (23/04), estreia o minidocumentário “O Chamado do Cacique: Herança, Terra e Futuro”, em evento gratuito na Caixa Cultural Brasília, das 18h às 22h. Na ocasião, serão exibidos também curtas de artistas indígenas: “Artesanato”, “Memórias nas Coisas do Vovô” e “Menire djapej: o Trabalho das Mulheres”.

A cerimônia de lançamento – que coincide com o Acampamento Terra Livre (22 a 26/04, em Brasília) e o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas (15 a 26/04, em Nova York) – contará com a participação de líderes indígenas, representantes do governo, Judiciário, cientistas e sociedade civil. Entre os confirmados , está o cacique Raoni Metuktire, chefe da etnia Mebêngôkre (Kayapó). A Caixa Cultural Brasília continuará a exibir as produções audiovisuais nos dias 24, 25 e 26.

Produzido pelo projeto Amazoniar do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), em parceria com o Instituto Raoni, o filme foi gravado durante a reunião organizada em julho do ano passado pelo cacique Raoni, que uniu povos indígenas na aldeia Piaraçú, no Mato Grosso, em prol do futuro do planeta.

O documentário celebra a jornada do cacique em defesa dos direitos humanos enquanto destaca a oportunidade de diálogo entre os povos indígenas e não indígenas. Ilustra também as histórias pessoais que revelam a importância dos povos originários e trata das ameaças aos seus direitos e cultura. Além disso, aborda a transição para uma nova geração de líderes e o surgimento de lideranças das mulheres indígenas.

O evento é gratuito e não requer inscrição, mas está sujeito à lotação máxima da Caixa Cultural Brasília.