Batom Produções inicia filmagens de “Sukata o Musical – A Série”

A produtora independente paulistana Batom Produções, liderada pela atriz, roteirista e diretora Alexia Annes, acaba de iniciar as filmagens da sua mais recente produção original, “Sukata o Musical – A Série”.

O objetivo desse projeto é a conscientização de jovens em prol do meio ambiente de uma forma descontraída e animada, utilizando a música como ferramenta para despertar a consciência de um estilo de vida mais sustentável.

O musical revela as histórias de três atendentes da doceria Delivery Pekatu, que enfrentam desafios cotidianos. Indignadas com o desperdício vivido em seu emprego, as “Suketes” se unem em busca de um mundo melhor. No entanto, durante essa jornada, muitos obstáculos surgem, incluindo o posicionamento da dona da doceria, Cláudia, que não se preocupa com questões ambientais.

As “Suketes” são vividas pelas atrizes Dominique Bueno, Stefanny Leão e Alessandra Maria. Alexia Annes assina o roteiro e a direção da série. O look final das protagonistas é criação da estilista Natalia Santos.

Em média, 60% dos resíduos coletados no Brasil vão parar em aterros sanitários e os outros 40% vão para lixões. Isso prejudica diretamente a saúde de 77,65 milhões de brasileiros atualmente, e gera um custo ambiental e para o sistema de saúde de cerca de US$ 1 bilhão por ano. Em meio ao cenário crítico de São Paulo, a série aborda temas relacionados ao lixo e questões ambientais, com o objetivo de promover a conscientização coletiva por meio da cultura.

A produtora está realizando este projeto por meio do artigo 1°A da ANCINE (Agência Nacional do Cinema), através de patrocínio direto.