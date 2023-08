Séries Mania Rio 2023 recebe inscrições para workshop de séries de ficção até o próximo dia 31

Uma oportunidade inédita para os profissionais do audiovisual, o Series Mania Workshop Rio de Janeiro é uma iniciativa exclusiva para desenvolvimento de séries brasileiras. Pela primeira vez, o workshop acontecerá fora da França e vai selecionar oito projetos, com metade das vagas destinada a produtoras cariocas e outra metade a todo o país, sendo uma delas voltada a um profissional da rede de talentos do Projeto Paradiso. As inscrições foram prorrogadas até 31 de agosto, e a formação acontece entre os dias 1 e 5 de outubro.

Para participar, as duplas compostas pelo produtor e showrunner da série devem estar envolvidas em projetos originais para série de TV no gênero de ficção, cujos roteiros devem ser pensados para coprodução internacional e para o alcance de uma audiência global. O objetivo do workshop é concretizar o potencial de coprodução internacional dos projetos cariocas e brasileiros incubados, incentivando a participação presencial dos produtores e dos showrunners na próxima edição do Séries Mania Fórum, em março de 2024.

Durante a formação, os participantes terão seus projetos acompanhados por mentores renomados no setor da roteirização de séries, participarão de masterclasses com especialistas no mercado internacional de séries e a coprodução e, no último dia, farão um pitch para demonstrar e testar as habilidades adquiridas ao longo do workshop.