Programa profissionalizante de produção: formação completa para produtores audiovisuais

A produção cinematográfica é uma das áreas mais desafiadoras e fundamentais do audiovisual. Para quem deseja atuar profissionalmente nesse setor, a ABC Cursos de Cinema oferece o Programa Profissionalizante de Produção Cinematográfica, uma formação completa e estruturada para capacitar estudantes e jovens profissionais com as habilidades necessárias para atuar no mercado.

UM PROGRAMA COMPLETO E FLEXÍVEL

O Programa Profissionalizante de Produção reúne conteúdos cuidadosamente selecionados e desenvolvidos por profissionais experientes, garantindo uma formação sólida para os alunos. A proposta é oferecer um percurso formativo que abrange desde a estruturação e formatação de projetos até a execução e gestão de produções audiovisuais.

Diferente de um curso avulso, o programa possibilita uma visão ampla e aprofundada do setor de produção, preparando os alunos para lidar com desafios reais do mercado. Além disso, o valor do programa completo é 40% menor do que a soma dos cursos individuais, tornando-se uma opção acessível para quem busca qualificação profissional. Outro diferencial é a flexibilidade: os cursos são oferecidos em diferentes datas ao longo do ano, permitindo que cada aluno se matricule e avance no seu próprio ritmo.

A próxima turma do programa tem início no dia 12 de maio, com o curso Formando o Produtor Executivo Audiovisual, ministrado por Elisa Tolomelli, uma das mais renomadas produtoras do Cinema Brasileiro.

CURSOS QUE COMPÕEM O PROGRAMA

O programa é composto por quatro cursos especializados, ministrados por profissionais renomados da indústria cinematográfica:

Formando o Produtor Executivo Audiovisual – com Elisa Tolomelli, produtora de destaque no Cinema brasileiro.

Formatando Projetos para Editais do Audiovisual – com Beto Rodrigues, especialista em desenvolvimento de projetos e captação de recursos.

Produzindo Filmes e Séries – com Elisa Tolomelli, trazendo sua expertise na produção de longas e séries audiovisuais.

Carreira no Audiovisual – com Denise Garrido, profissional com vasta trajetória na gestão de carreiras no setor.

EXPERIÊNCIA PRÁTICA: PARTICIPAÇÃO EM UM CURTA-METRAGEM

Além da formação teórica e estratégica, o programa proporciona aos alunos a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Os participantes terão a chance de integrar a equipe de produção de um curta-metragem, vivenciando na prática os desafios da produção cinematográfica. Essa experiência é fundamental para consolidar o aprendizado e criar um portfólio relevante para o ingresso no mercado.

POR QUE ESCOLHER O PROGRAMA PROFISSIONALIZANTE DE PRODUÇÃO?

Formação com especialistas do setor, garantindo ensino atualizado e alinhado às demandas do mercado.

Conteúdo completo e aprofundado, cobrindo todas as etapas da produção cinematográfica.

Flexibilidade para estudar no seu ritmo, com cursos oferecidos ao longo do ano.

Custo-benefício atrativo, com um desconto significativo em relação aos cursos avulsos.

Experiência prática na produção de um curta-metragem, proporcionando aprendizado real e networking profissional.

Se você deseja se especializar na área de produção cinematográfica e conquistar seu espaço no mercado audiovisual, essa é a oportunidade ideal!

As inscrições estão abertas. Para mais informações e matrícula, acesse: https://abcinecursos.org.br/programa-profissionalizante-producao/?utm_source=parceiro&utm_medium=referral&utm_campaign=revistadecinema