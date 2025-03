FICA – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental está com inscrições abertas

O maior festival de cinema ambiental do Brasil e um dos maiores do mundo está com inscrições abertas. Profissionais do cinema e do audiovisual que desejam concorrer às mostras competitivas da 26ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA) podem se inscrever gratuitamente até às 17h do dia 14 de março pelo site oficial do evento (fica.go.gov.br).

O festival, que é realizado pelo Governo de Goiás, reúne anualmente cineastas, ambientalistas, pesquisadores e o público em geral para promover o debate sobre a sustentabilidade e a preservação ambiental através da linguagem audiovisual. Neste ano, ele será realizado entre os dias 10 e 15 de junho, na cidade de Goiás, reconhecida como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Nesta edição, podem participar filmes do Brasil e de todo o mundo com temática ambiental. Ainda há mostras específicas para obras goianas e produzidas na cidade de Goiás, além de outra exclusiva apenas para filmes indígenas ou de integrantes de comunidades tradicionais sobre qualquer temática. Os cineastas podem concorrer em quatro mostras competitivas: Mostra Internacional Washington Novaes (prêmios de até R$ 35 mil), Mostra do Cinema Goiano (até R$ 11 mil), Mostra Becos da Minha Terra de Filmes Vilaboenses (até R$ 5 mil) e Mostra de Cinema Indígena e de Povos Tradicionais (até R$ 10 mil).

Realizado na bucólica cidade de Goiás, o FICA oferece ainda um cenário deslumbrante aos participantes do evento com ruas históricas, casarões coloniais e paisagens inspiradoras, o que reforça a importância da preservação não apenas da natureza, mas também da cultura e da história. O evento, que é multicultural, oferece ainda, além da exibição de filmes, uma rica programação formativa e cultural, que inclui oficinas, debates, atividades ambientais, shows, exposições e programação infantil.

O FICA 2025 é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). A 26ª edição do FICA conta ainda com a parceria da Fiocruz, das Secretarias de Estado da Retomada, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, além do Goiás Social, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Sesc Goiás, Instituto Federal de Goiás (IFG) e Prefeitura da cidade de Goiás.