Festival comKids abre inscrições para a edição 2025

O Festival comKids está com inscrições abertas para produções audiovisuais infanto-juvenis, criadas originalmente em português, espanhol ou em idiomas tradicionais e nativos. O evento internacional, realizado em São Paulo, durante o mês de agosto, é a celebração da força criativa do audiovisual ibero-americano e promove Mostra Competitiva, para eleger as melhores produções, Atividades Formativas, como Oficinas e Masterclasses com especialistas do setor, e Mostra Audiovisual Infanto-juvenil gratuita, com conteúdos para diversas faixas etárias.

A competição abrange conteúdos audiovisuais dirigidos a crianças e adolescentes até 15 anos, em diversos formatos, gêneros e plataformas de exibição. As obras vencedoras serão escolhidas por votação do público, júris infantil e adolescente, e ainda haverá premiações do júri profissional. O regulamento do Festival comKids 2025 pode ser conferido no site do evento.

Conteúdos dos mais diversos formatos e plataformas de exibição podem se inscrever no festival: séries, webséries, programas de TV e filmes (curtas ou médias-metragens), conteúdos de live-action ou animação (até 50 minutos), dirigidos a crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. As produções podem ser inscritas em seis categorias: até 6 anos (Ficção e Não Ficção), 7 a 10 anos – Ficção, 7 a 10 anos – Não ficção, 11 a 15 anos – Ficção, 11 a 15 anos – Não ficção e Conteúdos curtos (de até 4 minutos de duração).

As inscrições de conteúdo são gratuitas e online via portal comKids até o dia 16 de abril. Todos precisam ter sido produzidos ou coproduzidos por produtoras, produtores independentes, coletivos e/ou canais da América Latina, Portugal, Espanha e outros países de língua portuguesa e espanhola, nos últimos três anos. Vale lembrar que o festival prima por conteúdos com pressupostos de responsabilidade social na criação para o público infanto-juvenil.

As produções audiovisuais finalistas serão escolhidas por um corpo de pré-júri profissional e a Seleção 2025 será exibida durante a programação competitiva do festival, que acontece no mês de agosto, em São Paulo, com possibilidade de veiculação via plataforma online do comKids para participantes inscritos no festival.

A votação final pelo público decidirá os vencedores do Festival comKids 2025, e o evento ainda terá premiações oferecidas pelo júri infanto-juvenil e pelo júri profissional. Detalhes da programação e das datas de realização das sessões e atividades serão divulgados em breve.

O Festival comKids é realizado anualmente e se dedica à produção cultural dirigida ao público infanto-juvenil. Nos anos pares, o evento tem como foco o universo digital/interativo e, nos anos ímpares, como neste 2025, a competição é centrada nos conteúdos audiovisuais voltados à criança e ao adolescente.

O evento é realizado pelo Midiativa – Centro Brasileiro de Mídia para Crianças e Adolescentes no Brasil, desde 2009, em parceria com importantes organizações do setor audiovisual e cultural brasileiro como a Spcine, o Goethe-Institut São Paulo, o Sesc, o Itaú Cultural e a ESPM. E conta, ainda, com a chancela do Prix Jeunesse International, premiação pioneira da TV infanto-juvenil mundial.