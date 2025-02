“Fim de Festa”, de Hilton Lacerda, chega à Reserva Imovision

Foto © Victor Jucá

“Fim de Festa”, dirigido por Hilton Lacerda, será disponibilizado na Reserva Imovision, streaming da distribuidora Imovision, a partir de 27 de fevereiro.

Ambientado em uma Recife pós-ressaca do Carnaval, o longa é estrelado por Irandhir Santos, que atuou em séries como “Amor de Mãe” e em filmes icônicos, incluindo “Tropa de Elite 2”, “O Animal Cordial” e “Tatuagem”, sendo o último também dirigido por Lacerda e premiado como Melhor Filme no Festival de Cinema de Gramado.

Vencedor da categoria Melhor Longa-Metragem de Ficção no Festival do Rio, “Fim de Festa” aborda a investigação do assassinato de uma jovem francesa no Recife, na quarta-feira de cinzas. A trama interrompe uma confraternização de Breno, Penha e outros dois amigos (Ângelo e Indira), trazendo à tona traumas do passado do pai de Breno, policial civil responsável pelo caso.

“Fim de Festa” é o segundo longa-metragem de Hilton Lacerda como diretor, após “Tatuagem”, que venceu mais de 20 prêmios e foi selecionado para o Festival de San Sebastian. Lacerda também foi roteirista de “A Festa da Menina Morta”, que participou da mostra Un Certain Regard, no Festival de Cannes.