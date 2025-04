Abertas as inscrições para o 12º Festival de Finos Filmes

Até 25 de maio, cineastas podem inscrever suas curtas-metragens no 12º Festival de Finos Filmes, mostra de cinema que acontece em setembro, em São Paulo (presencial e online). Para a inscrição, os filmes devem ter até 20 minutos e terem sido produzidos a partir de 2023. Todo o dinheiro arrecadado em venda de ingressos será revertido para instituições sociais.

Os curtas selecionados irão compor painéis de debates e exibições, com temas e convidados de diversas áreas. Nas edições anteriores, participaram das mesas do Finos Filmes: Fernando Haddad, Sônia Guajajara, Lázaro Ramos, Ana Maria Gonçalves, Vera Iaconelli, Linn da Quebrada, Christian Dunker, Maria Rita Kehl, Nuno Ramos, Antônio Pitanga, Pastor Henrique Vieira, Christiane Jatahy, Naruna Costa, Giovanni Venturini e outrxs.

O 12º Festival de Finos Finos é uma co-realização da produtora Finos Filmes e da Cinemália, com apoio do Museu da Imagem e do Som (MIS), Cineclube Cortina, Belas Artes, FAAP e Cinusp.

As inscrições devem ser feitas em finosfilmes.com.br.