Clássicos de Federico Fellini retornam ao Sesc Digital em cópias restauradas

A partir de quinta-feira, 24/04, o Sesc Digital recebe em sua programação cinco novos títulos, incluindo três clássicos premiados do cineasta italiano Federico Fellini em cópias restauradas: “A Doce Vida”, “Julieta dos Espíritos” e “Os Boas-Vidas”.

Em “A Doce Vida”, a história se passa em Roma, no início dos anos 1960. O jornalista Marcello vive entre as celebridades, ricos e fotógrafos que lotam a badalada Via Veneto. Nesse mundo marcado pelas aparências e por um vazio existencial, frequenta festas, conhece os tipos mais extravagantes e descobre um novo sentido para a vida. Protagonizado pelo consagrado ator Marcello Mastroianni, o filme venceu a Palma de Ouro no Festival de Cannes e o Oscar de Melhor Figurino para Piero Gherardi.

No clássico surrealista “Julieta dos Espíritos”, a atriz Giulietta Masina vive uma mulher que, ao descobrir a traição do marido, começa a ser acometida por visões, dando início a uma jornada de autodescoberta em que sonhos se misturam à realidade. O filme venceu o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro e foi indicado a Melhor Filme no Festival de Veneza.

Já no terceiro longa de Federico Fellini, “Os Boas-Vidas”, acompanhamos, numa pequena cidade litorânea da Itália, cinco típicos “boas-vidas”: jovens desocupados de famílias abastadas, que desfrutam uma vida boêmia vazia de perspectivas. Eternamente desempregados, passam os dias esbanjando o dinheiro dos pais em farra, entre bebidas, mulheres e intermináveis noites de sinuca.

O Sesc Digital traz ainda a comédia romântica “Deusas em Fúria, do cineasta indiano Pan Nalin, em que Frieda reúne suas melhores amigas para a casa de sua família, onde quer fazer um importante anúncio. Unidas para a celebração, as amigas passam por diversas situações e descobertas que mudam suas vidas para sempre. Premiado no Festival de Cinema de Roma, o filme é uma estreia exclusiva do Sesc Digital.

Por fim, estreia na plataforma o documentário “Brizola: Anotações para uma História”, de Silvio Tendler. O longa mergulha na vida e nas lutas de Leonel Brizola, uma das figuras mais emblemáticas e controversas da política brasileira. Por meio de registros inéditos, depoimentos de aliados e críticos, e uma análise minuciosa de seu legado, o filme traça a trajetória do líder que marcou época com sua visão progressista e incansável defesa da educação pública. Uma jornada emocionante que revisita os momentos decisivos da história recente do Brasil, iluminados pela coragem e paixão de Leonel Brizola.

O serviço de streaming gratuito do Sesc São Paulo pode ser acessado em todo o país, pelo site sesc.digital ou por meio do aplicativo Sesc Digital, disponível para download nas lojas Google Play e App Store.