Letícia Spiller e Eriberto Leão protagonizam “Inexplicável”

“Inexplicável”, dirigido por Fabrício Bittar, chega aos cinemas em 7 de novembro. O filme é baseado no livro “O Menino que Queria Jogar Futebol: uma História de Fé e Superação”, de Phelipe Caldas.

A trama retrata a história real do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas, que, após conquistar um título de campeão no futsal, enfrentou graves problemas de saúde e chegou a ser dado como morto. Milagrosamente, Gabriel se recuperou, deixando os médicos sem explicação.

No filme, Letícia Spiller interpreta Yanna, a mãe de Gabriel; Eriberto Leão vive Marcus, o pai do menino; Miguel Venerabile é o jovem Gabriel Varandas; André Ramiro atua como Dr. Christian, médico que luta pela vida do jovem jogador; e Suely Franco é Suelene, a avó de Gabriel.

A produção de “Inexplicável” é da Clube Filmes e a distribuição da Kolbe Arte.