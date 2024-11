V Festival Beta traz oficinas, mesa redonda com profissionais da indústria e exibições no Estação Net Botafogo

Foto: “Como Chorar sem Derreter”

O curso de Cinema e Audiovisual da ESPM, escola de referência, promove a 5ª edição do Festival Beta, de 4 a 8 de novembro, no campus Glória Villa Aymoré, no Rio de Janeiro, e em parceria com o Grupo Estação.

Com o objetivo de promover e dar visibilidade à produção audiovisual de estudantes de todo o país, este ano, o Beta realiza uma semana de atividades com oficinas, mesa de debate com profissionais do setor e exibições de filmes que acontecem na sala 3 do cinema Estação Net Botafogo, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Nas mostras, competitivas e não competitivas, há trabalhos da ESPM e de outras instituições como UFF, PUC-Rio, USP, UESB, UnB, FAAP, Escola de Atores Wolf Maia, SENAC e UFPE.

As oficinas, assim como a mesa redonda, acontecem no campus ESPM Glória Villa-Aymoré e trazem os temas Distribuição, Stencil e Fotografia. O encontro com os profissionais da indústria será em 7 de novembro, com a presença de Pedro Butcher, professor da ESPM e crítico de cinema, Felipe Lopes, sócio diretor da Retrato Filmes, e Flávia Cândido, curadora e cineasta.

O Festival Beta é organizado e produzido por estudantes da ESPM-Rio, com o apoio de professores e de núcleos acadêmicos da instituição. A primeira edição aconteceu em 2019, no cinema Odeon, na Cinelândia, com 52 obras audiovisuais vindas de três estados brasileiros. Este ano foram inscritas 145 obras, de 16 estados e mais o Distrito Federal. A cerimônia de premiação está marcada para 8 de novembro, no campus ESPM Glória Villa-Aymoré, a partir das 18 horas.

V Festival Beta

Data: 4 a 8 de novembro

Local oficinas e mesa redonda: Campus ESPM – Ladeira da Glória, 26, Glória, Rio de Janeiro

Local mostra de filmes: Estação Net Botafogo, sala 3 – Rua Voluntários da Pátria, 88, Botafogo, Rio de Janeiro

