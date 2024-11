La Extraordinária Semana de Mostras Animadas acontece na UNICAMP

Foto: “Konãgxeka o Dilúvio Maxakali”

Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Laboratório de Imagem e Som do Instituto de Artes da Unicamp (LIS-Unicamp) receberá a 6ª edição da LESMA – La Extraordinária Semana de Mostras Animadas.

O evento é um projeto na área de animação organizado por alunos e ex-alunos dos cursos de Artes Visuais e Midialogia, e pós-graduação do Instituto de Artes da Unicamp. A programação inclui oficinas, mesas de conversa, masterclasses e exibições, com presença de diversos convidados, pesquisadores, artistas e profissionais da animação de Campinas, São Paulo e do Brasil.

As mostras são gratuitas e ocorrerão diariamente às 19h, no auditório do LIS: a Mostra Nyama de Animação Negra será no dia 6, a Mostra de Animação Indígena, no dia 7, e a Mostra de Animações do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas fecha a programação, no dia 8.

A Mostra Nyama de Animação Negra, realizada em colaboração com o grupo Nyama, contará com obras de seus integrantes, todos profissionais negros da animação. As produções apresentarão diferentes estilos e técnicas (3D, stop-motion, 2D) e trarão narrativas ligadas à cultura afro-brasileira e regional, com animações provenientes de estados como RJ, SP e PE. A mostra contará com a presença de Adriano Cipriano, cofundador do Nyama, que é animador, curador, pesquisador, roteirista e sócio-fundador do Estúdio Roncó.

Já a Mostra de Animação Indígena exibirá animações realizadas por estudantes indígenas da Unicamp, além de produções feitas em oficinas promovidas pelo Núcleo de Cinema de Animação de Campinas em parceria com comunidades indígenas. Também serão apresentadas duas animações relacionadas à etnia Maxakali.

A última edição da LESMA na Unicamp foi em 2019 e, em junho de 2021, o festival aconteceu em itinerância, dentro da programação do Santos Film Fest. Um dos idealizadores das primeiras edições, Samu Mariani, volta agora como convidado da mesa sobre animação e tecnologia. Formado em Midialogia pela Unicamp e mestrando na ECA-USP, ele atua como animador, editor e montador.

A programação completa dos três dias do evento pode ser consultada no Instagram, @lesma.unicamp. Todas as atividades têm entrada gratuita. Somente a Lesmalab, que contará com a presença de Camila Kater, também uma das idealizadoras da LESMA e a Oficina de pós-produção com Eliana Ribeiro precisam de inscrição prévia.

6ª LESMA – La Extraordinária Semana de Mostras Animadas

Data: de 6 a 8 de novembro

Local: LIS-Unicamp – Avenida Érico Veríssimo, 500 – Cidade Universitária. O acesso ao LIS é pelo jardim do Centro de Convenções da Unicamp (prédio do Ginásio de Esportes)